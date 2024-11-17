雙北中古房價跌了！專家判斷後續走勢「這麼說」
信義房屋公布最新大台北房價指數，雙北10月同步下跌，新北市繼9月微跌後，10月再度下跌，連續兩個月走跌，為近兩年來首見，台北市10月指數來到163.43 ，較9月下跌約0.9%。
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，最新信義房價指數驗證近期中古屋主普遍降價傳聞，同時也代表央行第七波選擇性信用管制確實重擊賣方信心，漫天要價情況已獲得紓解。
其中台北市10月僅下跌約0.9％，較去年同期幅漲仍達9％，顯示台北市投資買盤比例較低，在這波管制下所受到的影響也較輕微。
至於新北市，10月房價月指數為197.88，較9月下挫2.55％，受創相對較重，不過年增率仍達10.87％。
何世昌表示，從現況來看，雙北市房價目前已進入盤整修正，但這波修正時間是否會超過兩個季度以上，促使房市轉為空頭，是屬於短期回檔還是長期性回檔？目前仍難斷言。
他預估，今年底到明年第二季前，全國房價大致會在平盤上下游移，大致在±5%之內，各縣市價格走勢分歧，反轉為空頭的機率仍不高。若想買房，今年Q4到明年Q2可能是議價的好時機。
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