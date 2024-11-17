產業追蹤／全再生複材 綠色新「膠」點

歐盟碳關稅的徵收促使國際產業加快投入綠色低碳的腳步。其中，再生碳纖維的導入，擴大回收塑膠再生料的應用，運用纖維補強的優勢，開發工業與運動相關產品，帶來產品高值效益。近年研發的「全再生熱塑碳纖複材」兼顧環保及經濟，有效降低製程碳排放量，成功取得政策支持與市場優勢，經濟部產業技術司也挹注資源，建構國內第一條再生碳纖維應用產業鏈，提供國內業者綠色低碳新「膠」點服務。

全再生熱塑碳纖維複材是一種環保材料，這是利用廢棄熱固性複材回收的碳纖維以及消費後回收的塑膠製作而成，這種材料既堅固又耐用，並且可以多次加工，有利於減少資源浪費，同時，與能夠替代或改善傳統材料的新料相比，再生碳纖維的碳排放量僅為新材料的30%，再生塑膠料的碳排約為新料的30%至40%，大幅降低產程中的耗能及碳排放，為現代工業提供一個可持續發展的材料選擇方案。

隨著市場「輕量」與「質感」的高性能產品需求的增加，碳纖維憑藉其優異的強度和輕量特性被廣泛應用，成為現代工業材料要角，但隨著碳纖複材用量逐年遽增，台灣複合材料產業預計會有約30％的碳纖維以廢料形式出現，這些高價值材料如果沒有獲得妥善處理，將對環境造成壓力。

在經濟部產業技術司補助下，塑膠中心透過科技專案將再生碳纖維從熱固性複材中分離出來，如同從舊的混凝土中挑出鋼筋，再次利用這些鋼筋去建造新的結構，將再生碳纖維滿足不同的加工製程需求，塑膠中心更進一步偕同供應鏈廠商，共同打造再生碳纖維應用聯盟，催生再生碳纖維高值產品，如高剛性的深海浮球、高強度的運動護具等，特別是結合消費後回收塑膠再生料，順應品牌商的綠色環保浪潮。未來，再生碳纖複材將在產品應用上扮演舉足輕重的角色，成為推動工業發展及環保的重要關鍵材料之一。

循環再製是實踐可持續加工性的關鍵，品牌商反映市場的環保要求，因此如何有效管理產程廢料成為工業生產的嚴峻挑戰，其中，傳統的熱固性複材一旦固化，就難以再改變或回復，便不易回收利用，造成環境壓力。而不須因固化而耗費大量時間及能量的熱塑性複材，在高溫下能再次熔融並成型，使加工更為靈活，就如同蠟燭在加熱後可以重新塑形一樣，不僅縮短生產周期，更降低能源消耗，製程中產生的邊角料及不良品，也可以通過加熱熔融後重新利用，解決材料浪費及廢棄物處理問題。

熱固性複材的「回收碳纖維」結合「消費後回收塑膠再生料」，以「全再生熱塑碳纖複材」面貌，提供更具效能的加工方案─加熱到材料的熔點，而後冷卻固化，相較於熱固性複材更為簡便且快速，兼具降低原材料需求及廢料產生的「全再生熱塑碳纖複材」，是高效加工材料的代表之一，並落實循環經濟的理念，同步成為可持續生產的最佳選擇。

（作者是塑膠中心技術研究發展部研究員）