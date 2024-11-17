中小企業ESG永續轉型最大拼圖／印花樂社區產線 促共好

走進本土設計品牌「印花樂」在大稻埕的店鋪「印花作夥」，映入眼簾的是場台味十足的視覺饗宴：保育類動物台灣冠八哥、童年老家玻璃窗的海棠花紋、海邊常見的消波塊和海釣大叔......，都化為提袋、筆電包、手機殼等商品上的繽紛印花。

和台灣土地的連結不只是產品圖樣，還有車縫加工的人們。

協助社區婦女就業

印花樂執行長邱瓊玉說，印花樂長年致力於在地採購和生產。2015年起更開展「社區生產陪跑」計畫，由NGO培訓有自立需求的婦女學習裁縫技能、印花樂提供訂單。「今年印花樂商品來自社區產線的比率，大概有六成五到七成。」邱瓊玉說。

這是企業ESG中「S（社會關懷）」的具體展現。但正如其他能長久經營的ESG舉措，印花樂不單純只為了「做善事」，而是在「尋找車縫供應鏈夥伴」及「社會共好」的天平兩端求取平衡點。

印花樂的創辦人邱瓊玉、沈奕妤、蔡玟卉是高中美術班的同班同學，2008年申請教育部「創業育成計畫」，開始打磨「印花樂」品牌。經過數年經營，印花樂從三人孜孜矻矻投入的小作坊，擴大為至今30人的團隊。

給訂單也助工坊經營

隨著公司規模變大，邱瓊玉在2014年意識到現有車縫供應鏈的局限性，「台灣的車縫工廠規模非常M型化，不是做大量外銷訂單，就是少量家庭代工；約二、三十人的中型工坊非常少」。適合的車縫廠商已經不多，而且當印花樂向合作夥伴提出創新的包袋設計和車縫需求，常常遇到抗拒。

「工坊都跟我們說『沒有人這樣做的』。」邱瓊玉說。她認為，可能是資深車縫工作者偏好既有技法，加上臨近退休，才會對新設計興致缺缺。「我們很希望找到一群人，願意一起創新、調整。」邱瓊玉說。

當時邱瓊玉身兼勞動部勞動發展署高屏澎東分署的外聘顧問，因緣際會接觸到高雄杉林的「大愛縫紉手作坊」（以下簡稱大愛）。2009年莫拉克風災後，一群婦女移居杉林大愛村，由慈濟基金會提供縫紉平車及輔導資源，2011年成立車縫合作社。而印花樂接觸大愛時，正在尋找合適的供應鏈夥伴，雙方便從2015年開始合作。

大愛成員車縫技術初期尚不純熟，但品質不能掉，印花樂提供大量剩餘料和裁片讓工坊成員試錯，也會提供記帳、領料流程、品管紀錄等建議。

大愛經理張莉苹說，許多婦女從山上搬到平地後，心中很不安定；直到加入手作坊認識同儕，心理狀況和經濟收入都有明顯改善。車縫技術也從過去交貨前一天晚上要趕工，到現在一個月可順暢消化萬件訂單，「他們還會給印花樂的設計師建議，說怎麼做比較省材料。」張莉苹說。

看到這項成功案例，台灣世界展望會（以下簡稱世展會）在嘉義市輔導成立的「媽媽樂工作室」（以下簡稱媽媽樂）2017年與印花樂展開合作。世展會中區辦事處處長胡婉雯觀察到，許多媽媽樂成員過去習慣單打獨鬥討生活，但加入生產流水線後，不僅增加與他人合作的經驗，許多成員更因著這份工作收入，脫離社會福利身分。

隨著車縫技術提升，胡婉雯發現媽媽們更有自信，碰到複雜的產品要求會爭取訂單價格調整。「印花樂不只是做為客戶下單，也像是培力團體，讓媽媽們有議價的空間和學習。」胡婉雯說。

不過，印花樂經營社區生產線近十年，光磨合就有三、四年，甚至碰過整批貨都不合格。那次損失由印花樂吸收，邱瓊玉則趕緊請車縫老師再示範給媽媽們看。「有時候（印花樂）夥伴們會覺得沮喪，但每次進到工坊和媽媽們直接聊，又覺得很有意義、要繼續合作。」邱瓊玉說，持續溝通、並設立穩健的訂單成長目標很重要，「給彼此多一點時間。」

ESG創造商品新價值

印花樂ESG心法 企業投入ESG無法降低成本，但消費者願意支持，是因為認可行動背後的價值，「我們一直相信，要用『設計創造價值』。」邱瓊玉說。

印花樂在2018年和麥當勞推出聯名布包，因為訂單量大，邱瓊玉和同事南下協助大愛出貨。大車開進活動中心，眾人一起把貨綑好、上棧板、運進拖車，「一位媽媽突然跟我說，瓊玉，我覺得我們真的很專業！」邱瓊玉說，「她說要發動全村的人一起去買，讓大家看到包包賣得很好的樣子」。雖是玩笑話，卻也凸顯出媽媽們對自身手藝很自豪。

邱瓊玉笑問附近的麥當勞在哪，結果發現得騎機車40分鐘，讓她再次意識到當地就業不易：許多大愛成員上有老，下有小要照顧，離家近且工時相對彈性的縫紉工作對她們真的很重要。

「台灣現在三、四十歲這一代的創業者，都很相信『共好』。」邱瓊玉說，「過去可能賺資訊落差財，但我們這代喜歡資源共享、一起變好。」印花樂不吝向其他設計師推薦廠商，也樂見大愛和媽媽樂開發更多客戶。

邱瓊玉也期待政府成為良善循環的一員，無論是擴大「Buying Power」相關活動、為ESG中的「S」設立量化指標，都能促進責任採購，擴散共好影響力。