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美國咖啡教父分享咖啡經 戴維茲：台灣已變生產國

中央社／ 台北16日電
美國咖啡教父戴維茲（Kenneth Davids）（圖）訪台，16日下午出席在台北舉行的「2024台灣國際咖啡展」，分享他周遊列國考察咖啡產業的心得，（積木文化提供） 中央社
美國咖啡教父戴維茲（Kenneth Davids）（圖）訪台，16日下午出席在台北舉行的「2024台灣國際咖啡展」，分享他周遊列國考察咖啡產業的心得，（積木文化提供） 中央社

「美國咖啡教父」戴維茲今天表示，全球咖啡產業的樣貌已逐漸改變，咖啡生產國與消費國的界線逐漸模糊，台灣也已從消費國變成生產國；他期盼未來高價跟平價咖啡之間的鴻溝可以縮小。

戴維茲（Kenneth Davids）今天出席在台北南港展覽館舉行的「2024台灣國際咖啡展」，並舉辦代表作「21世紀咖啡聖經」新書分享會。

戴維茲在會中分享他周遊列國考察咖啡產業的心得，他表示，台灣以前是咖啡消費國，現在變成生產國，「各位來到咖啡展就是一個明證」，就像巴西過去是最大的咖啡生產國，目前變成第2大消費國一樣，不過生產國與消費國的界線已經愈來愈模糊。

戴維茲在1997年創立Coffee Review制度，一個像評比葡萄酒的評分機制，他希望讓更多人知道咖啡也有文化、精緻度，這項舉措大大提升了咖啡這項飲品在全球的地位。

戴維茲說，在他創立這個機制之前，咖啡品質的標準很難判定，很多咖啡豆在包裝上會把自己品質寫得天花亂墜，至於是否吻合咖啡品質則沒有人知道，有了Coffee Review之後，大眾就可以知道如何判斷。

戴維茲1976年完成「咖啡指南」一書，暢銷全球，對咖啡文化推展影響巨大。戴維茲說，他在芝加哥出生，大學念新聞傳播學院，念研究所時愛上咖啡，自此一頭栽進咖啡世界無法自拔，畢業後還嘗試開過咖啡館，後來對賣餐點的生活有點厭倦，但對精緻咖啡的熱情從來沒有消退。

由於本身對寫作擅長，又具有新聞專業，戴維茲最後決定乾脆自己寫一本跟咖啡有關的書，「當時大部分人並未把咖啡當作值得尊敬的飲品並認真看待，所以我才想要推廣，提升咖啡在全球人心目中的地位」。

戴維茲特別談到，雖然Coffee Review制度已逐漸普及，但仍以高價、精緻咖啡為大宗，較少對價格較低廉的咖啡進行評比，他希望高價、精緻咖啡和一般日常即可享用的咖啡之間的鴻溝可以縮小。

咖啡館 機制 考察

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