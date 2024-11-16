連日陰雨綿綿濕氣重 三個步驟保持室內乾爽

往年台灣在10月、11月該已是秋高氣爽的舒適天氣，今年卻反常地被多個颱風擾亂、導致數周陰雨綿綿，一旦連日下雨，除了衣服很難乾的生活困擾，潮濕感來襲有人馬上覺得寒冷，此時除濕機成為居家必須，保持室內濕度在50％～60％以下或是更低，方能有效降低塵蟎和黴菌的生存機會。

潮濕環境對人體的健康影響甚大，現代醫學研究指出，「濕度40∼60％是人體感到最舒服狀態 」，但位於亞熱帶地區台灣多數時間都處於70％以上的高濕度狀態，這種環境極適合黴菌和塵蟎孳生，輕則引發過敏，重則導致氣喘、鼻子過敏、異位性皮膚炎等症狀發作，嚴重時還可能造成肺部黴菌感染。

除濕機是控制室內濕度的有效工具，家電專家建議，使用除濕機的最好方式如下 : （1）把除濕機放在房間正中央，打開衣櫥、鞋櫃，一起除濕。（2）關好門窗，避免外界水氣進入。搭配電扇使用，增加空氣流動，除濕效果更好。（3）切不可把衣物蓋在出風口或太靠近家具擋住出風口，以免過熱發生危險。

連日下雨，屋內若不開除濕機，很快就連衣服棉被都有濕濕的感覺，上身不舒服，窗簾是另一個容易被忽略的地方，可能出現發黴的現象。若想保持窗簾的乾燥，可改換不易髒且快乾的新型蜂巢簾。