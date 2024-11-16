看好有聲市場！CxC創利市集推聲音作品上架 新增配音配樂功能

看好有聲出版內容，數位內容開店平台CxC創利市集今年推出聲音作品上架服務，針對原圖類及文類作品也新增「配音配樂」功能，漫畫家游素蘭近期推出新作「罌粟花」就是其一。

根據文化內容策進院8月發布2023年台灣文化內容消費趨勢調查報告，近1年有55%台灣讀者接觸過有聲出版內容，讀者以接觸BookTube和說書類有聲內容為多數。2023年有更多讀者付費購買有聲內容，比例提升至2成。讀者選擇在非書通路（如網路商城、實體商店等）購買為大宗，其次是書店通路。

CxC創利市集以集結各類型創作者為號召，今年成立3週年，昨天舉行媒體茶敘，創辦人之一陳宏睿表示，平台目前主要創作類型包括小說（佔50%）、漫畫（佔40%）及插畫（佔10%），有近20%創作者有跨域媒合需求。

CxC創利市集歸納「跨域創作經營」及「社群粉絲經濟」2大趨勢，因此今年決定進軍聲音創作市場，9月率先開放出版作品「配音配樂」功能，圖類及文類作品上稿可自由搭配「配音」或「背景音樂」，還能自訂「朗讀」字幕或文章，讓創作者多元經營作品。

游素蘭說，「罌粟花」是自己畫漫畫來首度嘗試條漫創作，過往接觸數位漫畫平台，往往會碰到限制投稿問題，一部作品會被單一平台綁死，CxC創利市集並不會限制創作者於其他平台連載、投稿，在「罌粟花」共創團隊協力下，也嘗試有聲漫畫創作，不斷學習新技能，跟上潮流。

CxC創利市集11月正式開放聲音作品上架，瞄準配音、廣播劇及ASMR等領域。目前眾多海內外音聲社團及創作者進駐，包括台灣專注於廣播劇及有聲劇創作的「九號工作室」、日本ASMR音聲創作社團FAUNAS等。

所謂的「自發性知覺高潮反應」（ASMR）是讓人一陣酥麻愉悅的聽覺和感官現象，常被戲稱為「顱內高潮」，在網路火紅已有一段時間。包括對著麥克風呢喃細語、用長長的指甲敲打桌面、稀哩呼嚕地吃麵等等，網紅放上YouTube的ASMR影片讓觀眾看了頸後一陣酥麻，創造動輒數百萬次的點閱率。