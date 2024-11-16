快訊

高鐵驚傳「揮拳亮刀」暴力事件！目擊者：嫌犯逃入台北車站

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

工程會預告 機關評選採購同分時優先考量履約能力

中央社／ 台北16日電

為持續完善機關採購作為，行政院公共工程委員會日前預告修正機關委託專業服務廠商評選及計費辦法等4草案，要求以評選方式辦理採購的機關，若採購過程優勝廠商在2家以上者，應以服務內容及履約能力為優先考量，而非標價低者。

工程會日前一口氣預告修正「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」第3條、第8條；「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第23條；「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」第11條；「機關辦理設計競賽廠商評選及計費辦法」第10條草案。草案將預告至12月23日為止。

工程會官員表示，預告修正草案，主要就是盼完善機關採購過程，若有同分情形，不應只以低價者為優先。

根據現行規範，優勝廠商為1家者，以議價方式辦理，優勝廠商在2家以上者，依優勝序位，自最優勝者起，依序以議價方式辦理，但若2家以上廠商為同一優勝序位者，則將以標價低者優先議價。

官員說，機關以評選方式辦理採購，應以廠商提出的服務內容及履約能力，做為主要選擇廠商的考量，而非以廠商標價作為優先評斷依據，因此此次草案皆是修正廠商評選結果同分或同序位的處理方式。

官員指出，未來若有2家以上廠商為同一優勝序位者，擇配分最高的評選項目，得分合計值較高者，優先議價；如配分最高的評選項目有2項以上者，以該等項目得分合計值較高者，優先議價；若比到最後得分仍相同者，再抽籤決定。

公共工程 標價

延伸閱讀

「翁柏宗條款」三讀通過 翁曉玲：行政院咎由自取

原民台1億多標案被指抄襲 扯出蘇巧慧、陳瑩關係鏈

反對憲法訴訟法修法 北律：傷害人權與民主發展

法庭不能癱瘓停擺 台北律師公會：堅決反對憲法訴訟法修正案

相關新聞

面膜全球售逾10億片！彰化90年老牌「森田藥妝」為何吸引大批上海人排隊

2024年上海進博會上，源於台灣的老字號森田藥妝被稱為是「此展必逛」。成立於1934年的森田藥妝，以面膜產品聞名全球，累積銷售超過10億片，產品力驚人。但在面對新一代消費族群...

世界健身-KY買母公司商標權 健身雙雄闢海外商機

世界健身-KY於10月底宣布收購美國母公司WGI，以獲得World Gym品牌全球經營權，將以每年開100家店的速度攻占...

健身市場產值7年翻5倍 雙雄吃下8成市占

健康意識抬頭，國內健身房市場迅速擴張，從2013年起算的7年內，產值翻了5倍；擺脫疫情後，World Gym、健身工廠2...

汐東線帶動哪？不是汐科 這裡房價年漲16%最猛

汐東線明年開工 ，根據全向科技房產統計實價資料，汐東線6個預定站點，近一年附近大樓華廈房價漲勢有加快的跡象，其中樟樹灣（...

股價、訂單雙漲 工具機台廠春燕到？三條新路沒解方恐短多長空

日本工具機展，台廠捷報頻傳，象徵的是春燕，還是又一場夢？

大師論壇／財長談川普效應 將動態調整政策

財政部長莊翠雲昨（15）日表示，美國前總統川普重返白宮後的政策方向，將牽動全球政經局勢，財政部將審慎評估對我國經濟及金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。