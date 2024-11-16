汐東線帶動哪？不是汐科 這裡房價年漲16%最猛

汐東線明年開工 ，根據全向科技房產統計實價資料，汐東線6個預定站點，近一年附近大樓華廈房價漲勢有加快的跡象，其中樟樹灣（SB13）年漲16%最多，社后（SB12）、汐止科學園區（SB14）房價年漲幅也達14%。

另觀察樟樹灣、社后、金龍國小、汐科，汐止四大生活圈，近一年也以樟樹灣生活圈房價漲最多。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，北市發展往東移動，加上台北東區門戶計畫推動，南港、汐止大幅受益。如今隨著捷運汐東線即將興建，汐止未來區域發展潛力將進一步提升，適合想離台北近、看好東區發展的購屋族留意。

陳傑鳴指出，汐東線捷運沿線房市交易熱區包括金龍國小、社后、樟樹灣及汐科等四大生活圈，近一年區域大樓均價普遍都大幅上漲，已全面站上4字頭。

其中樟樹灣房價年漲13%居汐止所有生活圈之冠，社后生活圈成交均價甚至達到50.07萬，突破5字頭。近一年來這些區域房價都明顯上漲，顯見有不少人已經開始先行卡位布局。

陳傑鳴指出，汐止為北市外圍第一圈，雖然近年房價漲翻天，但因新屋相較相對同為北市外圍第一圈的板橋、中永和、三重、新店的6~8字頭房價仍相對親民，只有南港房價一半不到，相對低價是汐止區房市發展上的一大優勢。