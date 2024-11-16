立陶宛高科技園區開發中止 外交部：半導體合作持續

立陶宛高科技園區開發中止，包含台灣在內10家工廠投資計畫喊卡。外交部今天表示，計畫暫停是因供電與土地使用重劃問題，台立半導體合作計畫的各項目持續進行。

立陶宛艾塔新聞社（ELTA）報導，立陶宛科技集團Teltonika表示，由於電力短缺及延遲將土地轉為工業用途，該公司將中止在維爾紐斯（Vilnius）建設台灣半導體晶片工廠。

Teltonika創辦人、主要股東鮑科施提斯（ArvydasPaukštys）日前在社群平台「領英」（LinkedIn）表示，立陶宛政府阻撓35億歐元的商業投資。

對此，外交部上午回應中央社提問指出，台立半導體合作計畫，各項合作項目持續進行。

外交部說明，Teltonika暫停在維爾紐斯高科技園區建廠計畫，主要原因出在該公司認為園區內供電及土地使用分區重劃等問題無法獲得妥善解決。

台灣工業技術研究院於2023年1月與Teltonika簽署價值1400萬歐元（約新台幣4.8億元）合作協議，將與該集團合作，在立陶宛建立半導體產能。