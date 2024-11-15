統一集團董座出席點燈活動 羅智先：原物料價持續向上

統一集團董事長羅智先與夫人高秀玲昨（15）日連袂出席統一時代「愛．Sharing」聖誕點燈活動，談到美國大選過後原物料價格走勢，羅智先認為，由於人工費用愈趨高昂以及氣候變遷因素，從供需面來看，價格會愈來愈往上走。

另外，統一（1216）持續布局電子商務，日前更認購PChome私募普通股，羅智先指出，目前都要等到12月19日網家股東臨時會後，才會有進一步的發展。

統一集團稱霸國內實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等，涉獵領域極為廣泛，隨著消費者購物習慣改變，統一集團看好未來電子商務的發展態勢，持續聚焦數位經濟，此前除擴大投資 Yahoo台灣以外，更進一步認購PChome私募普通股逾6萬張，金額估近20億元、持股30%並取得兩席董事，將成為第一大法人股東。

羅智先日前曾經指出，著眼民生必需產業，數位經濟的興起是統一必須花時間去研究，聚焦數位經濟，擴大投資Yahoo台灣，藉此提升台灣電子商務領域，才能打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗。