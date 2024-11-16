美東碼頭勞資協商破局 牽動貨櫃三雄營運

美國東岸碼頭勞資雙方本周重啟協商，未能針對「自動化」議題達成協議，這輪談判已破局。貨櫃輪市場可能再度出現罷工新變數，國內的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海持續觀察事件發展，盡力滿足客戶需求。

美西長堤港10月處理的貨櫃量，已暴增至接近100萬個20呎標準貨櫃（TEU），再創新高，意謂若美東碼頭再度上演罷工戲碼，對供應鏈又是一次重大干擾。

最新一期上海集裝箱出口運價（SCFI）指數昨（15）日出爐，下跌79.68點至2,251.9點，周跌幅3.41%，運價指數終止連三漲，其中，東南亞線因明年1月華人過春節，已開始大漲。

國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX），未能就雙方主要關切的自動化議題達成協議，距離新勞動契約須在明年1月15日之前談妥的期限，只剩兩個月時間。10月的罷工行動已在工資問題達成臨時協議後結束，雙方同意在1月15日最後期限前達成永久協議，否則ILA可能再次罷工。

ILA表示，資方提出有意要在港口實施半自動化之後，談判破局。工會表示，資方要實施半自動化，「直接違背他們一開始時的聲明，那時他們向我們確認，無論是全自動化或半自動化，都不會放上談判桌」。ILA強調，工會支持自動化改善安全與效率，但前提是人類還是要被保留在工作現場。

USMX則說，引進自動化不會消滅工作機會，而是要增進保護和營運量能。資方代表說，若依勞方提議，產業發展將會倒退，被限制未來使用其他港口已採用近20年的技術。USMX強調，若不能同意自動化，就無法演進到符合美國未來的供應鏈需求。

美國服裝和鞋類協會執行長史拉馬爾表示：「我們對國際碼頭工人協會再次放棄東部和墨灣沿岸港口合約談判感到失望」。今年稍早談判破裂後，ILA發起為期三天的罷工，造成了持續數周的嚴重延誤和積壓，對美國的就業和全球交通網絡產生負面影響。

數據顯示，美西的長堤港10月的貨櫃作業量比去年同期增加30.7%，達到98.7萬個TEU，快速打破兩個月前才創下的最高紀錄。其中一個原因就是東岸港口勞資糾紛未解，使進口商讓貨物轉至西岸港口卸貨，避免延誤。

市場預期，今年底以前，洛杉磯－長堤港的貨櫃將維持大量，因為東岸港口碼頭工人明年初很可能再次發動罷工。