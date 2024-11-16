大師論壇／羅比尼 台AI優勢可做談判籌碼

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）昨（15）日指出，面對川普可能大幅提高關稅，不能用貿易戰來反擊，亞洲在很多產業有優勢，例如半導體、AI等領域，可與美國更密切合作，這是可以談判的籌碼。

羅比尼指出，台灣對美國出口快速成長，產品可以滿足美國的需求，例如輝達的許多晶片就由台積電來生產。美國如果對台灣出口設限，就太愚蠢了。

羅比尼指出，川普很多政策之間相互矛盾，但圍堵中國是重點，排在其他項目前面。想要圍堵中國，就不能只是建立亞洲版的北約，或是四方安全對話而已。美國不能只透過軍事力量來圍堵，必須加強與亞洲的經濟互動。

羅比尼認為，川普之前退出跨太平洋夥伴協定（CPTPP）是一大錯誤。川普需要亞洲盟友才能圍堵中國，不能只課關稅而不互動，要透過其他方式與台灣、南韓、日本等合作，建立更有建設性的關係，例如簽區域貿易協定等方式。

羅比尼指出，台灣對美國出口快速成長，產品可以滿足美國的需求，例如輝達的許多晶片就由台積電來生產。美國如果對台灣出口設限，就太愚蠢了。亞洲在很多產業有優勢，例如半導體、AI等領域，可與美國更密切合作，因此不見得是威脅，反而是商機。

羅比尼認為，川普可能控制國會，卻無法控制市場。市場的反應會讓他不會過度衝動。因此，他的財政部長人選很重要，最好能扮演諮詢建言的角色，確認市場的反應，再看看是否執行政策。

台灣等亞洲國家在資通訊產業具備優勢，美國可以透過貿易協定等方式，與這些亞洲國家建立更有建設性的關係，而不是只課徵關稅而已。

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