大師論壇／劉憶如 鼓勵台商投資東協拉美

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如昨（15）日指出，面對川普上台之後造成的經濟及地緣政治變化，台灣可以努力拓展新市場，並鼓勵廠商到東協及全球南方等地投資，提高產業競爭力。

2024大師論壇昨邀請劉憶如與末日博士羅比尼以「地緣政治風險對全球經濟金融的影響」為題舉行高峰對談。

劉憶如指出，川普有不少政策自相矛盾，例如揚言要加徵關稅，又希望美國經濟成長；但加徵關稅會造成美國通膨上揚，屆時則會需要升息抗通膨，不利經濟成長。此外，升息造成強勢美元，不但違背川普對亞洲各國貨幣升值的呼籲，且對美國出口不利，讓貿易赤字更加惡化。另美國目前失業率處於50年來的低檔，缺工問題嚴重，但川普一方面希望全球製造業要回流美國，一方面又要趕走大批移民，川普最後究竟會採行什麼政策，有太多的矛盾與不確定性。

關於台灣，劉憶如表示，三年來台灣的出口結構發生很大的變化。出口到中國及香港的比重從42%降到31%，對美國則從14%提高到24%，一步步逼近對中國出口的比重。今年1至10月台灣對美國順差達530億美元，很可能引起川普對改善台美貿易逆差及對新台幣升值的要求。

劉憶如指出，台灣今年1至10月出口成長10% ，卻全都集中在資通訊及視聽產品，其他產業幾乎全面衰退，這和台灣沒有加入CPTPP，RCEP等區域貿易協定有關。尤其對美國出口比重增加更多偏重在資通產業，而對中國及東協出口比重下滑則更造成傳產出口萎縮。台灣政府應鼓勵相關廠商去東協或拉丁美洲、非洲等全球南方做更多投資及出口，也能避免台灣單一押寶，過度集中在資通產業及美國市場的風險。

川普 美國經濟

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