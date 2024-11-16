大師論壇／第一金暨一銀董座邱月琴：世界貿易重塑 全球聚焦

第一金控（2892）暨第一銀行董事長邱月琴表示，美國前總統川普將重返白宮，他所倡議的「讓美國再度偉大經濟學」是否會重塑世界貿易，成為全球焦點，第一銀行持續關注各項國際重要議題，在拓展業務同時，提升資產品質及強化風險抵禦能力。

經濟日報與第一銀行昨天共同主辦「2024大師論壇」，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼來台演講，邱月琴出席致詞。

邱月琴指出，美國作為全球最大經濟體，其政治動向不僅攸關美國內政，對世界經濟、貿易、地緣政治等層面亦具重大影響力，並牽動銀行業資金流動、風險管理及國際金融等業務。

邱月琴表示，台灣與美國關係源遠流長，過去數十年以來，台美不僅共享民主價值觀，更在經濟發展、安全防護及區域穩定上攜手並進，雙方的經濟交流除了傳統貿易及投資外，更涉及高科技與創新領域，對亞太地區甚至全球經濟，都具有積極的影響力。

在經濟合作方面，台灣是全球供應鏈中不可或缺的一環，美國則是台灣最重要的貿易夥伴之一，雙方貿易額逐年成長。

尤其台灣在半導體領域具全球領先地位，例如第一銀行的優質客戶─台積電、鴻海等企業，與蘋果、輝達等美國科技巨頭皆保持緊密合作，共同強化台灣在科技供應鏈的重要性，也為全球科技進步做出卓越貢獻。

第一銀行自1977年就領先同業設立第一家海外分行－關島分行迄今，在全球擁有43處海外據點，遍及美洲、歐洲、亞洲、澳洲共17個國家，而其中美國更是一銀海外據點最多的國家，共有13個據點。

第一銀行累積近半世紀的海外業務發展經驗，深知全球政經環境的變化，將直接牽動金融業的資金流動和風險管理，因此第一銀行非常關注國際經濟與金融情勢的變化，特別是川普即將重返白宮，而他所倡議的「讓美國再度偉大經濟學」是否會重塑世界貿易，未來將成為全球的焦點。

第一銀行持續關注各項國際重要議題，並因應金融業經營環境可能的變動，在拓展業務同時，也同步提升資產品質及強化風險抵禦能力。