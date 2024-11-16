大師論壇／財長談川普效應 將動態調整政策

財政部長莊翠雲昨（15）日表示，美國前總統川普重返白宮後的政策方向，將牽動全球政經局勢，財政部將審慎評估對我國經濟及金融的影響，適時調整財政政策，促進國家經濟穩定成長。

經濟日報與第一銀行昨日共同主辦「2024大師論壇」，邀請有「末日博士」稱號的紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）來台演講並與國內專家對談，莊翠雲出席致詞。本論壇由富邦金控（2881）、富蘭克林華美投信、國泰世華銀協辦。

莊翠雲表示，當前全球經濟環境充滿挑戰，包括俄烏戰爭、以哈衝突等地緣政治風險升溫，衝擊全球供應鏈、國際貿易及資本流動。各國因應通貨膨脹、利率變動等貨幣政策走向調整，加劇金融市場波動，又面對科技創新與氣候變遷，推動數位及淨零轉型，而美國川普新政府的政策方向，都將牽動全球政經局勢。

莊翠雲指出，面對全球地緣政治變化、供應鏈重組、數位及淨零轉型等挑戰，台灣以賴清德總統「國家希望工程」為藍圖，推動「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」政策目標，擘劃國家經濟政策方向，驅動國內經濟成長，落實2050淨零轉型，同時擴大社會投資，強化區域治理，建構國家韌性與穩定發展。

財政部依循國家希望工程架構，運用租稅措施，鼓勵企業投資數位創新研發與節能減碳系統及設備等，加速企業轉型及產業創新。另持續擴展我國租稅協定網絡，營造有利投資賦稅環境，並推動海關數位轉型，提升通關效率。此外，藉由成立院級跨部會投資建設推動平台，以創新促參提案方式，積極引導資金投入公共建設，讓資金運用更具彈性，公共建設推動更快速。

莊翠雲表示，財政與金融是經濟發展的重要支柱，面對複雜多變的國際政經環境，財政部除審慎管理國家財政，提供政府施政所需財源，強化整體經濟、社會韌性及應變能力，並督導公股金融事業拓展核心業務動能，支持實體經濟發展需求，優化多元獲利引擎，並落實風險控管，以強化營運韌性及提升經營綜效。

未來將持續關注美國經貿政策動向及全球經濟趨勢變化，審慎評估對我國經濟及金融影響，適時動態調整財政政策，促進國家經濟穩定成長。