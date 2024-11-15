「挖綠金．綠生活永續展」在台中國際展覽館盛大登場

由台中市國際工商經營研究社(台中IMC)主辦的「2024挖綠金-綠生活永續展」，15日在台中國際展覽館盛大登場，參展廠商展示如何運用綠能與環保再生能源技術，打造食衣住行育樂的綠色生活，實現ESG友善的永續環境。

這項為期二天的展會，協辦單位包括中華民國國際工商經營研究社全國13分社、創業楷模聯誼會。晚間並在潮港城國際美食館舉行IMC 60周年慶感恩之夜。

台中市國際工商經營研究社社長、歐群科技董事長廖月照致詞時表示，身為台中IMC的第60屆社長，她感到無比榮幸，能在「卓越一甲子、永續創新猷」的主題下，邀請大家一起參與今年度最重要的活動-台中IMC綠生活永續展。

廖月照指出，這60年來，台中IMC持續進化、擁抱創新，同時更不忘追求卓越，在挑戰的路上與志同道合的朋友們共同成長，而今天的展覽正是這份歷程的最佳見證。

此次展覽聚集了IMC全國的社友、創業楷模、各社團夥伴，以及遠道而來的日本友人，總共83家企業、108個攤位。

現場透過「亮品牌、架平台、推永續」的三維架構，不僅期望展示IMC的專業與創新，更希望搭建一個能讓各界共享永續知識與資源的平台，進而成為推動社會，朝向綠色未來的一份子。

廖月照表示，在快速變遷的時代，永續發展不再只是口號，而是每個企業必須肩負的責任。透過這次「挖綠金」展覽，希望能夠激勵更多人關注環保、實踐永續，並以實際行動為我們的地球盡一份心力。