中鋼12月開出平高盤價

中鋼（2002）昨（15）日以平高盤開出12月盤價。其中，熱軋、冷軋等三種品項小漲每公噸300元，熱浸鍍鋅等其他品項則持平，中鋼表示，將同步搭配彈性配套以擴大上下游接單量能。

國內鋼筋市場近期買氣弱，加上國際廢鋼報價小幅回落，豐興、威致和海光等條鋼廠下周鋼筋盤價傾向以平低盤定調。惟市場預期隨著工地工程推進帶動回補庫存需求釋出，有望啟動新一波漲勢。

中鋼指出，從全球總體經濟來看，美國總統大選順利落幕，市場消除觀望氣氛，中國大陸力推人民幣10兆元地方政府化債方案，紓解中國大陸地方政府債務壓力，擴大明年度財政政策空間，明年預期地緣政治不確定因素降低，全球經濟展望穩健。

觀察鋼鐵需求變化，中國大陸經濟刺激政策效應逐步顯現，國統局公布10月份中國製造業PMI上升0.3來到50.1，睽違六個月重返擴張區間。美國內需消費動能穩健，第3季消費者支出成長率由前季的2.8%增加至3.7%。

世界鋼鐵協會（worldsteel）預估2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，來到17.71億公噸，較今年增加2,060萬公噸，鋼市復甦動能加溫，也統計今年9月單月全球粗鋼產量年減4.7%，降至1.436億公噸；中鋼協統計11月上旬鋼材社會庫存降至819.9萬公噸，前期及去年同期相比分別大降10.1%與17%，且進入秋冬季空汙環保限產時期，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。

而煉鋼成本維持相對高檔下，各地鋼價堅挺。例如歐洲鋼廠的明年第1季交期熱軋報價較今年12月交期價格高出每公噸50美元以上；美國鋼廠於10月底提漲熱軋約每公噸22至33美元，未來製造業回流美國後續漲格局可期。中國大陸方面，流通行情上個月受政策激勵大幅拉漲後適度回檔修正，寶武、鞍本12月的平板類產品以平盤開出，亞洲鋼價盤整後有向上契機。