大師論壇／行政院秘書長龔明鑫：三面著手將風險變機會

行政院秘書長龔明鑫昨（15）日表示，風險與機會是一體兩面，台灣已度過新冠疫情的危機，但接下來還有四大風險需要面對，包括AI產業的興起、氣候變遷、地緣政治、中國大陸經濟不穩，我們將從資金、產業、人才三大面向著手，將風險轉變成機會。

龔明鑫昨天出席2024大師論壇，以「經濟機會與風險」為題發表演講。

龔明鑫談話重點

龔明鑫指出，對於應對經濟風險，台灣也算是有經驗，在2018年美中貿易戰、2019年新冠疫情之下，台灣都能擺脫衝擊，甚至在逆勢中成長，這其中最大原因除經濟行為是動態滾動外，台灣廠商當時就已察覺有狀況，開始對投資做一些調整、轉向，也就是所謂的供應鏈移轉。

龔明鑫說，台灣先前已推出「投資台灣三大方案」，像是歡迎台商回台投資行動方案、中小企業加速投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案，在這些措施之下，截至11月7日已創造總投資金額2.3兆元、帶動我國15.4萬人就業機會、回台投資家數來到1,564家。

未來所需要面對的風險，龔明鑫提到，首先是AI產業興起，這就會對應到資安的韌性。AI產業快速發展，資安風險也會日益增高，百工百業都會受到影響。其次為氣候變遷，對應到的就是國土韌性，我國必須強化應變極端氣候的反應能力，像是前幾年發生百年大旱就是。

第三則是地緣政治，對應到供應鏈韌性，近期國際紛爭不斷，貿易保護主義興起，我國需加強與各國合作，才能確保供應鏈不中斷。第四則是中國大陸經濟不穩，對應民主韌性，我國需要攜手民主自由國家共同面對全球各種挑戰，守護得來不易的民主價值。

至於未來需如何妥善因應全球風險並把握機會，龔明鑫說，行政院經發會有針對這些風險擬定出相對應措施，從資金、產業、人才三面向著手。

在資金方面，將延續投資台灣三大方案，另成立亞洲資產管理中心，讓台灣有美元的交易市場。在產業方面，針對受到衝擊最大的中小企業，推出中小微企業多元振興發展計劃，協助產業度過危機；同時落實六大核心戰略產業、及五大信賴產業之國際供應鏈布局。在人才方面，將推出國家人才競爭力躍升方案。