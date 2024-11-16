大師論壇／羅比尼：停滯性通膨…終極危機

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼昨（15）日指出，全球當前的終極風險就是停滯性通膨及地緣政治動盪，未來可見各國將增加國防支出預算，並花錢防範下一次疫情發生，加上建設安全網，假設政府無法增加稅收，靠印鈔票勢必將造成通膨，終極風險將不光影響美國、也會影響全球。

他認為，通膨一旦升溫，利率勢必要向上走，金融市場已經對此做出反應，目前美債殖利率走升，一旦債券殖利率超過5％，股市也將下修。

他預測，川普走刺激型政策機會更高，將主張景氣不能下滑、通膨不跌、經濟也不用著陸，屆時通膨將可能比市場預期高，促使美元走強，利率上揚抑制經濟成長，股市受影響，長債殖利率走高。

羅比尼認為，川普喊出的政策，結果就是「高通膨、低成長」，最糟情況，如川普換掉美國聯準會主席鮑爾，影響央行獨立性，通膨恐將不斷上升，經濟成長率將下滑。川普政府主張的貿易保護主義是台灣須關注的風險，假設美中貿易戰全面爆發，影響美經濟成長，勢必衝擊台對美出口。不過，基於台灣地理位置與半導體產業重要性，台灣是美國眼中的盟友，只要台增加國防經費，向美購買武器平衡雙方貿易逆差，「相信美就會繼續支持台灣」。

川普 美國聯準會 通膨

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