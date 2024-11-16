大師論壇／末日博士羅比尼：美中恐爆全面經濟戰爭

有「末日博士」稱號的紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）昨（15）日指出，川普當選美國總統之後，如果他的政見都執行，將衝擊全球經濟及地緣政治，尤其美國與中國將持續對峙，風險不只是關稅大幅拉高而已，而是全面的經濟戰爭。

羅比尼受邀來台，參加本報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，並以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。他指出，今年是大選年，不少現任總統都輸掉選舉，民粹當道，極右或極左派上台。川普當選美國總統，影響尤其大。

羅比尼談話重點

羅比尼指出，川普有些政策可能刺激景氣及降低通膨，有些可能提高通膨，形成停滯性通膨。他的重商政策有利美國企業，也有利部分亞洲國家；他計畫對企業減稅，要將稅率從21%降到15%，這也是利多。不過，有些政策長期來看並非利多，像法規鬆綁及降低對綠色能源的補助等，美國也可能再度退出巴黎協定。

川普還打算對中國加徵關稅，要提高到60%，對全球其他國家則最高到20%，對盟邦也不例外。另外，他還計畫限制移民，甚至驅逐非法移民；讓降稅成為永久措施；干擾美國聯準會（Fed）的獨立性等。如果永久降稅，更會提高美國的赤字。

羅比尼認為，川普上台後，美中關係不見得大幅惡化，但美中將持續對峙。若美國大幅提高中國進口商品關稅，說不定中國會猛烈反擊，如此一來，風險不只是關稅而已，而是全面的經濟戰爭。現在美國愈來愈重視非關稅的貿易障礙，像是智財權等，認為其他國家「偷取」美國財產。

羅比尼表示，2020年新冠疫情之後的世界與之前差異很大。在疫情後的世界，要擔心的是停滯性通膨，世界不再全球化，而是去全球化、碎片化、去美元化、保護主義、製造業回流及友岸外包等，中國的經濟成長率也從7%降到只有3%。

羅比尼指出，雖然世界充滿不確定因素，許多威脅是第二次世界大戰後沒有看過的狀況，但民主體制仍有韌性，未來還有新科技可期，在科技、生技醫療、交通運輸、綠色科技、金融科技等領域都有創新。美國在這些方面領先，台灣等亞洲國家也都有利基，如果搭配適當的政策，加強合作關係，就更能好好處理這些威脅。