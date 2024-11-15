灌籃高手期間限定台中快閃店 首度移師台中新光三越
先前台北造成搶購熱潮的《THE FIRST SLAM DUNK POP UP STORE》灌籃高手期間限定快閃店，為紀念劇場版復活上映，也首度移師台中，於今(15)日起至12月15日，在新光三越台中中港店10樓天空劇場，隆重登場。
《THE FIRST SLAMDUNK》灌籃高手劇場版，是由日本人氣動漫作品《灌籃高手》原作井上雄彥親自擔任編導的精心之作，甫上映即造成廣大迴響，更登上年度票房冠軍。
為回應粉絲敲碗期待，今年將於11月中旬起限定復活上映，一起再次走進戲院，感受大銀幕帶來的震撼與節奏的脈動。
主辦的香港商東映動畫企業台灣分公司表示，台中快閃店規模全面升級，不僅延續台北場的氛圍，更擴大空間感；以劇場版視覺為主軸，加入經典籃球場元素，讓粉絲一起再次踏入灌籃高手的世界，再一次熱血、再一次感動。
歡慶劇場版復活上映，特別復刻人氣球衣組：以球鞋盒為概念的外盒設計，經典角色球衣，加上紀念款迷你籃球及限量小貼紙，絕對是鐵粉必收潮流單品。
粉絲期待已久的主場球褲、小朋友尺寸服飾及經典劇照周邊等全新單品，更是不容錯過。此外，還有眾多人氣熱銷劇場版商品，限量日本進口吊飾，不論是大朋友還是小朋友，讓大家一次滿足。
今年唯一一場灌籃高手期間限定快閃店，除了眾多獨家限定商品外，每週還有不同的限定紀念章可以收集。更多詳細活動相關資訊，請密切注意FB官方粉絲團「東映動畫活動專區」、IG官方帳號「toei_anim_tw_event」。
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