深耕逾40年 中鼎奪全球最大乙烯廠儲槽統包工程

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，以執行全球最大乙烯廠中東卡達RLPP（Ras Laffan Petrochemicals Project）統包工程的優異實績，接續得標本乙烯廠之儲槽統包工程。本儲槽容量3萬噸，合約金額4億美元，預計2027年第3季完工。本案的得標，為中鼎於中東煉油石化市場的競爭力與影響力，再添實績。

中鼎表示，本案業主拉斯拉凡化工（Ras Laffan Petrochemicals， RLP）為卡達能源公司（QatarEnergy）與雪佛龍菲利普斯化工公司（CPChem）成立之合資企業。本乙烯儲槽，位於卡達拉斯拉凡工業市，由中鼎攜手南韓三星工程（Samsung E&；A）合組SCJV聯合承攬團隊共同承攬。本案鄰近本團隊執行中的RLPP乙烯廠統包工程案場，完工後，將作為本廠維護／維修期間及緊急狀況發生時的乙烯暫存槽，並作為彈性調度儲存槽。

中鼎董事長楊宗興表示：「此一全球矚目的RLPP乙烯廠正全力執行中，感謝拉斯拉凡化工的信賴，接續將本廠的儲槽工程託付本團隊執行，我們有信心以豐富的國際統包、專案管理經驗及安全第一的落實，圓滿完成本案。」

中鼎深耕煉油石化工程領域40餘年，於全球完成無數艱鉅的煉油、石化、天然氣和化學領域的大型工程專案，近年具代表性的實績包括：世界最大陸上模組專案美國GCGV 110萬噸乙二醇統包工程，以及創下7700萬安全工時紀錄的阿曼LPIC EPC１統包工程。今再以優異的工程服務品質獲得本案，為中鼎的全球營運增添動能、續創佳績。