美大選後前景？統一董座羅智先指氣候變遷、缺工 原物料恐持續上漲

統一集團（1216）董事長羅智先與夫人高秀玲15日連袂出席，統一時代點燈「愛．Sharing」聖誕點燈活動，談到美國大選之後對於明年景氣的看法，羅智先表示，因為氣候的變遷、人力缺乏導致費用上漲等因素，原物料應該會越來越緊張，長期來看，以供需來講應該會持續往上。

另外，統一持續布局電子商務，日前更認購PChome私募普通股，針對此事羅智先指出，目前要等到12月後的網家的臨時股東會後，後續才會有進一步的發展。

統一集團好未來電子商務的發展態勢，持續聚焦數位經濟，此前除擴大投資Yahoo台灣以外，更進一步認購PChome私募普通股逾6萬張，金額估近20億元、持股30%並取得兩席董事，將成為第一大法人股東。