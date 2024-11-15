擴大投資台灣再添四企業 裕珍馨導入AI協助老店轉型

投資台灣事務所15日再添四家企業共同擴大投資台灣，包括根留企業方案的大樹醫藥（6469），與中小企業方案的鍵財機械、威鋒農業、裕珍馨食品。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,568家企業超過2兆3,730億元投資，預估創造15萬5,013個本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有195家根留企業投資約5,708億元，創造2萬8,505個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,055家中小企業投資約5,017億元，帶來3萬8,085個就業機會；後續尚有50家企業排隊待審。

以「奶油酥餅」聞名的裕珍馨食品，預計投資逾三億元，在台中市外埔區興建新廠房及擴增產線，應用自動化製程、物聯網與大數據分析技術，並開發米製特色創新產品。此外，還建置太陽能板與電廠，搭配儲能系統，使用綠色能源與設備，全面提升公司的環保效益及社會責任形象，致力於成為傳統糕餅業的數位轉型典範。

大樹醫藥則是目前全台最大藥局連鎖通路之一，為強化物流布建，將於桃園航空城建造全新的倉儲物流園區，導入自動化設備及智能化倉儲系統，以應對未來公司規模擴大而造成人力短缺的挑戰。為因應全球環境永續發展之目標，公司將在新建設施中引入綠建築技術、設置太陽能發電系統、節水設備及廢水回收系統等節能減碳之設施。此次投資將新增本國員工近百名，期待能進一步促進本地就業發展。

鍵財機械從事於螺絲製程中關鍵搓牙機械設備的研發、製造與銷售，為增加歐美市場的市占率，公司投資近四億元擴建廠房及導入機械設備，包含CNC加工設備、烤漆室及板金倉庫等，並建置智慧自動機械加工產線，及在機台上導入自動量測及公差補償等數位化管理系統，以提升自主生產零組件的比例及效率。公司亦在環境保護上不遺餘力，廠房屋頂裝置太陽能發電板，使用伺服馬達及雙級螺旋式高效率空壓機，減少用電量，以達節能省電功效。

威鋒農業生技相關企業－威蕈多農業生技公司，計劃建設新廠區，預計招聘本地優秀人才140餘位，並導入國內最先進的智慧化農業技術，包括全自動拌料發酵產線、三次發酵技術，以及智慧環控式菇房栽培系統。透過精密的智慧化管理及AI做大數據分析，新廠將實現更高效的運營流程，提供穩定優良的農產品。此外，為響應節能減碳政策，新廠房亦將配置太陽能光電系統、高效能變壓器及環保型天然氣貫流式鍋爐設備，朝向智慧農業與綠色未來邁進，成為國內農業生技領域的典範。