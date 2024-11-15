英業達強攻「智慧醫療、零距照護」 有望打進高雄院所

代工大廠英業達（2356）深耕智慧醫療領域多年，並透過旗下英華達打造「智慧醫療」、「雲端健管」及「精準醫學」三大產品線，而團隊近日接受食藥署邀請，現身高雄榮總參加「智慧醫材業」媒合交流，並以「智慧導入、零距照護」為題，實際與高雄榮總、高雄長庚、凱旋、台灣受恩等醫療院所、長照機構進行媒合交流，並有望將旗下各項智慧醫療器材導入，藉此入手滿滿商機。

據悉，此次媒合機會，是食藥署為串聯智慧醫療器材產業鏈，加速國產醫材跨域合作與取證落地，特別辦理的交流會。而同場受邀的大廠，還有研華、博鑫醫電、英業達、雄欣科技 、美商宇心、浚鴻數據等遠距/在宅醫療等科技業者，齊聚在高雄，一起分享遠距醫療/智慧長照之應用、趨勢與商機。

英業達成立至今已超過半個世紀，而面對AI人工智慧浪潮的來襲，英業達也憑藉自身強勁的電子製造實力，成功卡位市場、更搶下晶片大廠輝達（NVIDIA）的AI伺服器液冷專案大單，而隨著環境永續、創新研發等議題，越發受到各界重視，英業達持續致力以AI驅動ESG（環境、社會、公司治理），透過科技創新促進人類福祉。

事實上，英業達在智慧醫療方面，也不斷以多個角度來切入，憑藉運用大語言模型LLM技術診斷阿茲海默症。LLM程式被訓練成專業心理師，通過分析患者語言表現發現早期神經衰老退化症狀。傳統方法僅片段性地評估句子，而導入LLM技術除能夠全面閱讀和解譯患者的敘述故事，還能精確地挑出語句中的異常部分，生成詳細報告。此應用可提升診斷準確率並提供更深入的分析，增進醫療品質與效率。