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長榮與港務公司共斥資328億元打造 高港第七貨櫃中心全面啟用

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
由長榮海運投資125億元、台灣港務公司斥資203億元共花 費328億元所打造的高雄港「第七貨櫃中心」，15日舉行全面啟用典禮。記者吳秉鍇／攝影
由長榮海運投資125億元、台灣港務公司斥資203億元共花 費328億元所打造的高雄港「第七貨櫃中心」，15日舉行全面啟用典禮。記者吳秉鍇／攝影

長榮海運（2603）投資125億元、台灣港務公司斥資203億元共花費328億元所打造的高雄港「第七貨櫃中心」，15日舉行全面啟用典禮。長榮董事長張衍義說，「七櫃」全面啟用是長榮發展的里程碑，將顯著增強長榮在亞大地區的競爭力。

據了解，長榮是於2018年底與台灣港務公司簽署當時正建造中的第七貨櫃中心五座碼頭租約，租期最長達60年；而歷經分期交付土地和建置設備，由長榮董事長張衍義和港務公司董事長李賢義共同主持全面啟用典禮。

張衍義表示，「七櫃」的全面啟用象徵在運能上的自動化和智慧化重大突破，提升作業效率的同時，展現出營運能力。而該貨櫃中心不僅是長榮的重大投資，並是對航運產業永續發展的堅定承諾。

他強調，高雄港是長榮的全球重要樞紐，「七櫃」全面營運將顯著增強長榮在亞大地區的競爭力，也可支援歐美亞日益增的的貨流需求。

「七櫃」擁有5座水深18米碼頭，可同時靠泊4艘全球最大2.4萬TEU貨櫃船，海岸線全長2,415公尺，有19台橋式起重機、56台門式機，場內建置有自動化櫃場、5G通信科技及遠端監控中心等智慧化建設，每年貨櫃裝卸量能達450萬TEU，長期上看650萬TEU。

另外，交通部長陳世凱指出，高雄港自2011年起，填海造陸洲際二期新港區，重建南部石化儲運中心，在船舶大型化時代，高雄港先進的碼頭基礎建設，確保全球最大貨櫃船也能來去自如，搭配我國自動化程度最高的貨櫃碼頭，讓第七貨櫃中心裝卸效率有著很好優勢。

李賢義表示，第七貨櫃中心建設第一期S5-S3B碼頭工程在去年5月營運，第二期S1-S3在今年7月啟用，港務公司執行「整併航商碼頭」政策，用客製化獎勵措施，提高航商轉運來台意願，該貨櫃中心搭載全臺最新智慧化設備，相信高效的作業能力，能再推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量排名。

碼頭 長榮海運

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