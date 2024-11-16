面膜全球售逾10億片！彰化90年老牌「森田藥妝」為何吸引大批上海人排隊

2024年上海進博會上，源於台灣的老字號森田藥妝被稱為是「此展必逛」。成立於1934年的森田藥妝，以面膜產品聞名全球，累積銷售超過10億片，產品力驚人。但在面對新一代消費族群，仍謙虛研究年輕化的商業手法，以維持持久魅力。

第七屆中國國際進口博覽會（下稱進博會）消費品展館的一角，一幕熱騰騰的景象悄然上演，人龍圍著森田藥妝的展位排了一圈又一圈，蜿蜒伸展的隊伍甚至排到了隔壁的展位前方，大家都好奇：「為何森田藥妝是此展必逛？」

這群人，他們都是為了體驗森田藥妝精心準備的贈獎遊戲而來，隊伍中既有青春洋溢的年輕人，也有風韻綽約的成熟女士，甚至還不乏幾位充滿童心的大朋友，個個滿懷期待，眼神中閃爍著嚮往。

人們滑著手機，隨著隊伍的緩緩前進，終於，當輪到每個人的時刻來臨，他們都迫不及待地投入到扭蛋和轉盤遊戲中，盡情享受著森田藥妝帶來的樂趣。這不僅僅是一場遊戲，更是一場關於驚喜與美麗的體驗。

「今年展會特別多人，一般民眾想去看熟悉的品牌，」森田藥妝上海團隊笑著解釋為何受到特別多的關注，為了進博會的展出常常籌備到很晚進行吸客的「頭腦風暴」，所設計出的現場引流遊戲，精準迎合了大陸現今的消費客群愈來愈年輕化的趨勢。

進博會的另一個重磅新品，是DR.JOU森田金門一條根系列舒緩霜，也以大型標牌大做廣告。功效護膚定位於「科學舒緩」，而且主打15分鐘可即時舒緩，滿足了消費者對於敏感肌護理的剛需。

台灣土特產打進大陸美式大賣場

到了大陸市場必須因地制宜，金門一條根除了傳統貼布和膏狀形態，也為了迎合大陸年輕人市場、新增了滾珠式提神棒，有利於將客層拓展至辦公室白領。再添加薰衣草和薄荷香氣，更符合年輕人的口味。難得的是，這種極具台灣特色的「土特產」，亦已打進美式大賣場如山姆會員店（Sam's Club）和好市多（Costco）等。

然而，已經連續參展六屆進博會的森田藥妝，今年會展上最大的斬獲，不是客似雲來的旺盛人氣，而是旗下高端醫美品牌 Dr.Jou，與上海醫藥集團旗下、上藥科園貿易正式簽署戰略合作協定，前者在產品力和研發上有優勢，後者則擁有廣大藥局通路，雙方攜手共同拓展市場。

上藥科園貿易「大有來頭」，分銷網路遍及大陸31個省、直轄市及自治區，覆蓋1000多家經銷商、2000多家區縣疾病預防控制中心，還有10萬多家零售藥房，與上下游客戶建立了緊密的關係。森田藥妝得此助力，無疑能在觸達客戶時更上一層樓。

森田藥妝集團董事周輝政在簽約儀式上，不無興奮地發言：「我們期待通過與上藥科園貿易的合作，加速Dr.Jou品牌在中國大陸市場的布局，努力成為全球醫美護膚領域的引領者，為消費者提供更專業有效的護膚體驗。」

上藥科園貿易董事長兼總經理楚晨曦也特地來到現場簽約，他指出，進博會為全球企業提供了一個交流與合作平台，與森田藥妝的戰略合作正是在此背景下的深度協作。此次不僅是商業的結合，更是理念的共鳴。

簽約大典在超嗨掌聲中完美落幕，但對雙方而言，這不只是個結束，更是森田藥妝和上藥科園貿易合作的高光時刻，朝著雙贏的節奏前進。

面膜大王「出國比賽」

不多人知道，風靡上海的森田藥妝其實是成立於1934年的老品牌，總部位於彰化。從日治時期的化妝品貿易起家，1950年代，資生堂只邀請台灣四個大代理商前往日本的工廠參訪，森田藥妝便是其中一家。

在長達近90年的經營時光里，如今的森田藥妝最知名的產品是面膜，約占總營收的九成。過去20多年裡，面膜的累積銷售量已在全球突破10億片，而且全數在台灣生產。

風靡上海的森田藥妝其實是成立於1934年的老品牌，總部位於彰化。取自森田藥妝官網

立足台灣之外，亦深耕亞洲，走向全世界，陸續成立了台灣彰濱總部、日本森田藥妝株式會社、上海公司、香港公司、菲律賓公司，行銷世界20餘國。全球超過 2萬個據點，是不折不扣擁有雄厚實力「出國比賽」的美容保養品台商。

這一次在進博會與上藥科園貿易的簽約，則是森田藥妝的里程碑事件，意味著正式進入大陸「械字號」敷料市場。尤其是其中一款含有膠原蛋白的敷貼，號稱運用了醫學級成分，如同肌膚的「膠原補丁」，為肌膚深層補充水分。另一款醫用透明質酸鈉敷貼，強調溫和療癒，構築起一道滋潤的修復屏障。

還有以「海藻糖」為核心成分的膚貼，宛如為肌膚構築一個「維穩系統」，提供滋養與修復。周志浩指出，這些產品不僅適用於創傷、破皮及敏感肌膚的護理，同時也是日常肌膚保養中的重要選擇。

大陸民眾排隊體驗90年台灣老品牌森田藥妝的現象，不僅反映了消費者對高品質、高CP值護膚品的追求，也彰顯了森田藥妝作為經典品牌在時間長河中的持久魅力。

（本文出自2024.11.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）