場面盛大！KPMG 逾千名員工自願當志工「以行動傳遞愛」

KPMG安侯建業15日再度舉辦「第十七屆企業志工日」，由主席陳俊光帶領，超過1,700名員工投入志工服務，前往台灣全島的54家社福機構提供陪伴服務，並到5處海岸、山林步道和生態農場進行環境保護工作，包括淨灘、淨山及撈除外來種植物活動，傳遞社會關懷與環境永續的理念。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，每年的企業志工日不僅是履行企業社會責任的具體表現，也成為KPMG企業文化的一部分，透過活動，凝聚同仁的力量，以專業和愛心服務社會，落實「用心專業、用愛回饋」的精神。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，企業志工日已成為KPMG的企業文化，每年11月的第三個星期五即是全體員工共同捲袖做公益的日子，參與志工活動使人更加惜福與感恩，並在服務中體會到施比受更有福的成長與收穫，未能親自參加的員工也會積極捐款或捐贈物資。