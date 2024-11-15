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場面盛大！KPMG 逾千名員工自願當志工「以行動傳遞愛」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業主席陳俊光（前排左四）率領一千七百名同仁進行志工服務。業者提供
KPMG安侯建業主席陳俊光（前排左四）率領一千七百名同仁進行志工服務。業者提供

KPMG安侯建業15日再度舉辦「第十七屆企業志工日」，由主席陳俊光帶領，超過1,700名員工投入志工服務，前往台灣全島的54家社福機構提供陪伴服務，並到5處海岸、山林步道和生態農場進行環境保護工作，包括淨灘、淨山及撈除外來種植物活動，傳遞社會關懷與環境永續的理念。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，每年的企業志工日不僅是履行企業社會責任的具體表現，也成為KPMG企業文化的一部分，透過活動，凝聚同仁的力量，以專業和愛心服務社會，落實「用心專業、用愛回饋」的精神。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，企業志工日已成為KPMG的企業文化，每年11月的第三個星期五即是全體員工共同捲袖做公益的日子，參與志工活動使人更加惜福與感恩，並在服務中體會到施比受更有福的成長與收穫，未能親自參加的員工也會積極捐款或捐贈物資。

負責籌備志工日的KPMG專業組織策略長唐嘉鍵分享，不少社福機構的人力緊缺，服務對象也因此無法常常外出，每年大家都熱情響應，今年活動採各部門自願報名的形式，依然吸引超過1,700位同仁踴躍參加，以行動將愛傳遞給需要幫助的單位。

KPMG安侯建業執行長施威銘（前排中白衣者）帶隊，前往文山區永福之家興岩園區進行志工服務。業者提供
KPMG安侯建業執行長施威銘（前排中白衣者）帶隊，前往文山區永福之家興岩園區進行志工服務。業者提供

志工 捐款 生態

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