高雄港第七貨櫃中心今啟用 陳世凱：加速市區交通工程
耗時4年建設，總資金328億的高雄港「第七貨櫃中心」今日正式啟用，未來由長榮海運負責營運，占地149公頃貨櫃中心有5座深水18米碼頭，可同時靠泊4艘全球最大2.4萬TEU貨櫃船，每年貨櫃裝卸量估達650萬TEU，提升港區整體量能；交通部長陳世凱表示，為避免運量提升，造成市區交通負擔，將全力加速國道七號和貨櫃專用道工程進度。
耗時4年，由政府投入203億元、民間投入125億元，總資金328億的高雄港「第七貨櫃中心」有5座深水18米碼頭，可同時靠泊4艘全球最大2.4萬TEU貨櫃船，海岸線全長2415公尺，有19台橋式起重機、56台門式機，場內有自動化櫃場、5G通信科技及遠端監控中心等智慧化建設，每年貨櫃裝卸量能達450萬TEU，長期能實現650萬TEU/年目標。
長榮海運董事長張衍義表示，台灣港務公司去年5月起陸續交付第七貨櫃中心碼頭場地、倉棧和營管大樓，今年再交付營運碼頭、櫃場與建築物等設施，雄港是長榮海運營運的重要樞紐，此次啟用將增加公司在亞太地區競爭力，同時透過智慧節能系統與低排放設備，作為低碳典範，為業界樹立標竿。
陳世凱表示，台灣70％貨運量都在高雄港，貨運進出總額達4兆，「高雄港競爭力代表國家競爭力」，因此國家投入1500萬做洲際貨櫃計畫，在中央地方合作下，第七貨櫃中心僅耗時4年完工，長榮海運13艘超級貨輪就能因此順利停靠，但貨櫃量提升可能造成市區交通負擔，因此國道七號和貨櫃專用道都會加速進行。
陳世凱指出，高雄港自2011年起，填海造陸洲際二期新港區，重建南部石化儲運中心，在船舶大型化時代，高雄港先進的碼頭基礎建設，確保全球最大貨櫃船也能來去自如，搭配我國自動化程度最高的貨櫃碼頭，讓第七貨櫃中心裝卸效率有著很好優勢。
港務公司董事長李賢義表示，第七貨櫃中心建設第一期S5-S3B碼頭工程在去年5月營運，第二期S1-S3在今年7月啟用，港務公司執行「整併航商碼頭」政策，用客製化獎勵措施，提高航商轉運來臺意願，第七貨櫃中心搭載全臺最新智慧化設備，相信高效的作業能力，能再推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量排名。
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