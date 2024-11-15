快訊

天兔接近台灣！高雄「這3里」持續性落石　下午停止上班課

沒有挺台灣只有利用 美國最大利益是遏制北京

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

銀行房貸緊縮恐多籌頭期款 新北這兩重劃區交屋壓力大

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供

銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制衝擊，即將交屋的預售屋恐面臨銀行房款不足的情況。永慶房產集團統計新北市11大熱門重劃區，推估明年的預售屋交屋量將近6000戶，其中，板橋江翠北重劃區和新店央北重劃區都有超過800戶預售交屋量，在銀行持續緊縮房貸下，恐對兩區預售市場造成較大衝擊。

據2021年下半年至2022年上半年的實價登錄預售屋交易數據，新北市以有9個重劃區明年交屋量達300戶以上，其中5個重劃區在600戶以上，又以中江翠北重劃區、央北重劃區推估分別有872戶、869戶最多。

若以行政區來看，新北市三重、新莊區的交屋量皆逾1000戶，尤其新莊三個重劃區合計或有逾1300戶預售交屋。未來銀行房貸緊縮是否衝擊該區域的房市表現，值得持續觀察。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，江翠北和央北兩處重劃區，過去幾年有眾多建商在此推案，憑藉著當時的熱絡買氣和區域發展利多，區域行情迅速炒熱、預售買氣暢旺。但隨著銀行房貸緊縮，預售交屋的屋主恐面臨貸款成數不足的狀況，兩重劃區中不乏有房價上看8字頭以上的頂級預售建案，未來交屋時貸款成數若不如屋主預期，財務壓力恐更沉重。

觀察新北市2025年熱門重劃區的預售交屋建案的平均總價，除洲子洋重劃區和鳳鳴重劃區因位處新北蛋白區的五股和鶯歌，平均總價較低，其他重劃區的平均總價已來到2000萬元大關。

陳金萍表示，隨著銀行房貸緊縮持續，導致許多購屋族在申貸時，房貸成數通常會減少1-2成。若房貸成數減少1成，新北市預售交屋的屋主可能需多籌措200萬元的頭期款，尤其央北重劃區在2021年下半年至2022年上半年期間，其預售屋平均總價已達2589萬元，房貸緊縮對於預售交屋者的衝擊會相對最大，進而可能對區域房市產生影響。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

房貸 重劃區 預售屋

延伸閱讀

新北娛樂稅過高寧願去台北表演？議員籲修稅率

新北電動車產業鏈博覽會 打造電動車跨界平台

台中釋5萬坪地 下周標售

行車更便利 中正橋新北往台北方向水源快速道路匝道17日起通車

相關新聞

高雄港第七貨櫃中心今啟用 陳世凱：加速市區交通工程

耗時4年建設，總資金328億的高雄港「第七貨櫃中心」今日正式啟用，未來由長榮海運負責營運，占地149公頃貨櫃中心有5座深...

銀行房貸緊縮恐多籌頭期款 新北這兩重劃區交屋壓力大

銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制衝擊，即將交屋的預售屋屋恐面臨銀行房款不足的情況。永慶房產集團統計新北市11大熱門...

台中豪宅創新天價 聯聚理安大廈揭露最高單價127.2萬

台中豪宅市場單價再創新天價！OPENDATA最新實登揭露，聯聚建設在七期國家歌劇院第一排推出的「聯聚理安大廈」，35樓A...

新北電動車產業鏈博覽會 打造電動車跨界平台

新北市府今天在五股工商展覽中心舉行「2024新北電動車產業鏈博覽會」，邀請近新北市50家電動車製造商、零件供應商及學術研...

颱風又逼近 高雄在地業者點三區不淹水很宜居

高雄先前遭凱米、山陀兒颱風肆虐，多處地區出現嚴重淹水災情，現在天兔颱風逼近台灣，淹水話題又延燒，在地資深代銷耕揚廣告總經...

位於天龍區 全國第一個危老重建社宅案招標

國家住都中心於台北市大安區推出「黎孝好室」社會住宅，並於今日公告上網招標新建統包工程，招標至113年12月24日止，全案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。