銀行房貸緊縮恐多籌頭期款 新北這兩重劃區交屋壓力大

銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制衝擊，即將交屋的預售屋恐面臨銀行房款不足的情況。永慶房產集團統計新北市11大熱門重劃區，推估明年的預售屋交屋量將近6000戶，其中，板橋江翠北重劃區和新店央北重劃區都有超過800戶預售交屋量，在銀行持續緊縮房貸下，恐對兩區預售市場造成較大衝擊。

據2021年下半年至2022年上半年的實價登錄預售屋交易數據，新北市以有9個重劃區明年交屋量達300戶以上，其中5個重劃區在600戶以上，又以中江翠北重劃區、央北重劃區推估分別有872戶、869戶最多。

若以行政區來看，新北市三重、新莊區的交屋量皆逾1000戶，尤其新莊三個重劃區合計或有逾1300戶預售交屋。未來銀行房貸緊縮是否衝擊該區域的房市表現，值得持續觀察。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，江翠北和央北兩處重劃區，過去幾年有眾多建商在此推案，憑藉著當時的熱絡買氣和區域發展利多，區域行情迅速炒熱、預售買氣暢旺。但隨著銀行房貸緊縮，預售交屋的屋主恐面臨貸款成數不足的狀況，兩重劃區中不乏有房價上看8字頭以上的頂級預售建案，未來交屋時貸款成數若不如屋主預期，財務壓力恐更沉重。

觀察新北市2025年熱門重劃區的預售交屋建案的平均總價，除洲子洋重劃區和鳳鳴重劃區因位處新北蛋白區的五股和鶯歌，平均總價較低，其他重劃區的平均總價已來到2000萬元大關。