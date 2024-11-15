台中豪宅創新天價 聯聚理安大廈揭露最高單價127.2萬

台中豪宅市場單價再創新天價！OPENDATA最新實登揭露，聯聚建設在七期國家歌劇院第一排推出的「聯聚理安大廈」，35樓A戶138.38坪，10月5日以總價1億5,239萬元成交，拆算車位後每坪單價達127.2萬元，創歷史新高。

同一天，同層樓B戶125.81坪以總價1億4,371億元成交，拆算車位後每坪單價同樣為127.2萬元，研判有可能是同一組買家購入。

值得注意的是，此次「聯聚理安大廈」一口氣揭露12戶15樓以上中高樓層交易資訊，「戶戶總價破億、單價全數破百萬」，最低單價落在15樓A戶132.28坪，以總價1億1,913萬元成交，拆算車位後每坪單價101萬元。

中部豪宅一哥聯聚建設今年創立30周年，10月1日公開的「聯聚理安大廈」，每坪單價95萬至138萬元，剛開盤就售出多戶中樓層戶，也宣告台中豪宅房價進入三位數時代。

「聯聚理安大廈」位於惠民路、正對台中國家歌劇院，基地面積840坪，規劃地上39樓、地下五層，總戶數74戶，一層二戶，坪數在110坪至120坪，總銷120億元，鎖定回流台商及企業主。

另外，位於市政北七路、市政北六路1,837坪的「聯聚玉衡大廈」，預計12月進場。此案雙面臨路、且正對秋紅谷公園，規劃地上51樓、地下八層，總戶數戶374戶，坪數為均質60坪，總銷280億元。

據不動產專家分析，「聯聚理安大廈」能有此亮眼成績並不意外，坐落於台中國家歌劇院第一排，視野橫跨歌劇院並延伸至夏綠地園道，近900米綠意視野，更可遠眺山景，無可取代的地段。

而且規劃110、220坪市場少有大坪數預售案，整棟74戶，單純稀有，加上「聯聚理安大廈」為聯聚建設與全球寶格麗飯店御用建築師—義大利的ACPV ARCHITECTS首次合作，融合雙方優點，成功吸引重視美學與品質的高資產族購入。

深耕七期豪宅市場多年的房仲透露，聯聚建設可說是一手打造七期豪宅地位的建商，其住宅細膩程度，不僅受到挑剔的中台灣客戶認可，非中台灣縣市的高資產群族，來到台中七期更是表態「非聯聚不看」。

七期資深房仲謝兒政說，「此次建商還跳脫新古典外觀，對於品牌粉絲來說感受度很強，尤其玻璃帷幕與陽台綠化，過去最貴的豪宅都在綠園道兩側，只有該案是正面綠園道、且樓高最高，具備獨特性，品牌也不用多說，也算是替七期出了一口氣。」

這也意味著儘管市場觀望氣氛濃厚，但建商遵循理念，憑藉其品牌差異所創造的價值，仍受消費者青睞。

「聯聚理安大廈」以《和光同塵》貫穿整案的精神理念，其典故出自於老子《道德經》 「和其光，同其塵。」意喻與周遭環境和諧共處，謙讓隨和卻不失原則的處事態度，在生活中追求平衡狀態，既尊重自然，也與鄰里共善，是對居所環境的最佳註解。這樣的理念，也體現在其建築規劃與設計上。