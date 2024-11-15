快訊

天兔接近台灣！高雄「這3里」持續性落石　下午停止上班課

沒有挺台灣只有利用 美國最大利益是遏制北京

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

新北電動車產業鏈博覽會 打造電動車跨界平台

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席2024新北電動車產業鏈博覽會，與參與廠商互動。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席2024新北電動車產業鏈博覽會，與參與廠商互動。記者葉德正／攝影

新北市府今天在五股工商展覽中心舉行「2024新北電動車產業鏈博覽會」，邀請近新北市50家電動車製造商、零件供應商及學術研究中心參與，也找來裕隆汽車、公信電子、華德動能等知名企業買主，扮演媒合平台角色，推動新北成為智慧城市。

新北市長侯友宜今天出席活動指出，新北市作為電動車產業的重鎮，擁有超過50家電動車相關企業，具備完善電動車產業生態系統，從新店寶高智慧園區的電動車研發中心，串聯各區的供應鏈，再到淡海智慧交通試驗、八里淨零碳示範區以及台北港的出貨中心，形成強大電動車產業鏈實力，盼透過本次博覽會促進企業間的技術交流，為新北業者帶來更多商機。

新北市經發局指出，此次活動聚焦「擴大採購、技術發表、在地化經濟」三大主軸，除邀請三大企業，與在地的電動車零組件廠商洽談及媒合，現場也展示最新的電動整車、零組件和智慧聯網汽車系統，匯集在地企業及學研單位最新產品與技術亮相，充分展現新北市電動車供應鏈的實力與創新潛力。

經發局說，現場規畫四大主題展區，包含電動整車展區、電動車系統零組件展區、智慧聯網汽車系統區、學研互動展區，展示新北市在電動車產業鏈發展的最新成果。

參展廠商新日興指出，公司過去被認為以生產NB承軸為主，不過近年陸續發展電動車相關零件，透過市府平台，希望能接觸更多不同產業同伴，一起帶動相關產業發展。

家電 聯網汽車 電動車

延伸閱讀

日產小車重返歐洲！Nissan將推出以Renault Twingo為基礎打造的親民掀背車

「日間台北、夜間新北」約82萬通勤人 蔣萬安招手遷入推4政策

新北天空灰濛濛達「橘色提醒」 環保局提醒民眾減少外出

台南外送員電動車租費補助 只3人申請

相關新聞

高雄港第七貨櫃中心今啟用 陳世凱：加速市區交通工程

耗時4年建設，總資金328億的高雄港「第七貨櫃中心」今日正式啟用，未來由長榮海運負責營運，占地149公頃貨櫃中心有5座深...

銀行房貸緊縮恐多籌頭期款 新北這兩重劃區交屋壓力大

銀行房貸緊縮和央行第七波選擇性信用管制衝擊，即將交屋的預售屋屋恐面臨銀行房款不足的情況。永慶房產集團統計新北市11大熱門...

台中豪宅創新天價 聯聚理安大廈揭露最高單價127.2萬

台中豪宅市場單價再創新天價！OPENDATA最新實登揭露，聯聚建設在七期國家歌劇院第一排推出的「聯聚理安大廈」，35樓A...

新北電動車產業鏈博覽會 打造電動車跨界平台

新北市府今天在五股工商展覽中心舉行「2024新北電動車產業鏈博覽會」，邀請近新北市50家電動車製造商、零件供應商及學術研...

颱風又逼近 高雄在地業者點三區不淹水很宜居

高雄先前遭凱米、山陀兒颱風肆虐，多處地區出現嚴重淹水災情，現在天兔颱風逼近台灣，淹水話題又延燒，在地資深代銷耕揚廣告總經...

位於天龍區 全國第一個危老重建社宅案招標

國家住都中心於台北市大安區推出「黎孝好室」社會住宅，並於今日公告上網招標新建統包工程，招標至113年12月24日止，全案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。