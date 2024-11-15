新北電動車產業鏈博覽會 打造電動車跨界平台

新北市府今天在五股工商展覽中心舉行「2024新北電動車產業鏈博覽會」，邀請近新北市50家電動車製造商、零件供應商及學術研究中心參與，也找來裕隆汽車、公信電子、華德動能等知名企業買主，扮演媒合平台角色，推動新北成為智慧城市。

新北市長侯友宜今天出席活動指出，新北市作為電動車產業的重鎮，擁有超過50家電動車相關企業，具備完善電動車產業生態系統，從新店寶高智慧園區的電動車研發中心，串聯各區的供應鏈，再到淡海智慧交通試驗、八里淨零碳示範區以及台北港的出貨中心，形成強大電動車產業鏈實力，盼透過本次博覽會促進企業間的技術交流，為新北業者帶來更多商機。

新北市經發局指出，此次活動聚焦「擴大採購、技術發表、在地化經濟」三大主軸，除邀請三大企業，與在地的電動車零組件廠商洽談及媒合，現場也展示最新的電動整車、零組件和智慧聯網汽車系統，匯集在地企業及學研單位最新產品與技術亮相，充分展現新北市電動車供應鏈的實力與創新潛力。

經發局說，現場規畫四大主題展區，包含電動整車展區、電動車系統零組件展區、智慧聯網汽車系統區、學研互動展區，展示新北市在電動車產業鏈發展的最新成果。

參展廠商新日興指出，公司過去被認為以生產NB承軸為主，不過近年陸續發展電動車相關零件，透過市府平台，希望能接觸更多不同產業同伴，一起帶動相關產業發展。