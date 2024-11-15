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颱風又逼近 高雄在地業者點三區不淹水很宜居

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「民生大排」串連中央公園、國賓飯店和愛河等精華地段，最後匯流入愛河口。圖／業者提供
「民生大排」串連中央公園、國賓飯店和愛河等精華地段，最後匯流入愛河口。圖／業者提供

高雄先前遭凱米、山陀兒颱風肆虐，多處地區出現嚴重淹水災情，現在天兔颱風逼近台灣，淹水話題又延燒，在地資深代銷耕揚廣告總經理蔡宸祐表示，高雄除了本身地勢較高的區域，如柴山、圓山、壽山等地較不會淹水外，位於市中心的新興區、苓雅區、前金區也罕有出現淹水的狀況，民眾不用擔心。

蔡宸祐表示，這些區域是較早期開發的地段，擁有重要的地標、政府機關和文化教育設施，作為城市的門面，再加上愛河流域的長期整治和持續優化，基礎建設和排水系統相當完善，即使在暴雨襲擊的情況下，仍能有效排除積水。

以民生路上最重要的排水渠道「民生大排」為例，該系統串連了中央公園、國賓飯店和愛河等精華地段，最後匯流入愛河口，其集污範圍涵蓋新興區及前金區，排水系統完善，早期的住宅大樓都未增設防水閘門，顯示該區確實極少出現淹水情況，也因此在颱風的影響下，近期周邊建案詢問度意外大增。

其中位於文化中心生活圈的新案「寶象文化豆」，為區內少有的預售案，周邊有新興國中小學區、捷運R9、O6、Y12站，同時與文化中心、中央公園、自來水公園、忠孝公園為鄰，規劃2~3房格局。

另外，浤圃建設今年鎖定前金區推出「星峰匯」，該案位於五福三路，主打2~4房產品；苓雅區則有華友聯集團推出的「知道明」，基地位於道明中學首排，主打均質51~69坪、3~4房產品。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，近來颱風豪雨造成多處地區一淹再淹，難免影響房價，要避免干擾，買房除了看未來發展性，選擇基礎建設完善，不易淹水區域，對於房產穩定保值也很重要。

淹水 颱風

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