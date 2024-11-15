新青安2026年退場前 搶貸潮再現？專家預測未來房價與租金走勢

財政部於2023年推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安政策）」，提供更高貸款額度、延長寬限期及貸款年限，並補貼1.5碼的利息，以減輕房貸族的負擔。在新青安政策的協助下，許多人順利「上車」，但也有聲音認為，新青安政策干擾了房市秩序，甚至成為炒房的工具。

新青安政策的利弊爭議延燒，內政部國土署於11月13日備詢時表態，新青安政策將於2026年7月結束，屆時將停止利息補貼，青年安心成家購屋貸款也將回歸原有政策架構。此消息一出，掀起另一波討論。

新青安上路以來爭議不斷 房價跟著購屋潮再漲一波？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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「新青安政策」上路至今（日期：2023/8/1～2024/11/14），網路討論聲量居高不下，《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察發現，該政策的聲量最高峰出現在2024年7月16日，當時財政部下令徹查新青安貸款案件，結果查出1,502件違規。近期的熱議則集中在2024年11月13日，國土署表示新青安政策將於2026年7月終止利息補貼，再次引發輿論關注。

對此，不少網友擔心新青安政策退場前可能引發購屋潮，進而推高房價：「房價又要衝一波了」、「搶貸潮要來了」、「那就是要年輕人趕緊上車的意思」、「最後的機會」。中信房屋研展室副理莊思敏認為，新青安政策為首購族提供了相對優惠的貸款條件，是一項重要的資金支援，可有效減輕購屋壓力，因此預計許多首購族會趁政策結束前搶先買房。她進一步指出，這波「新青安末班車」的購屋潮中，總價1200萬元以下、符合新青安貸款額度的房型，將成為市場的成交主力，買氣有望率先回溫。然而，考量到政府持續打炒房及銀行房貸限額的環境，現階段房價大幅上漲的可能性不高，預計房價將維持平穩或呈現小幅成長。

住商不動產企劃室執行總監徐佳馨也認為，隨著新青安政策的落幕，房價預計會逐漸降溫。她指出，2023年8月上路時的利率補貼政策確實提早引爆了民眾的購屋需求，但一般銀行房貸通常綁約三年，部分買家寬限期同樣為三年，屆時無法還本的業主可能選擇在市場出售房產，預計將引發「倒貨潮」，進一步帶動房價下跌。

買不起房只能租屋 專家預示租金上漲可能性低

此外，部分網友也擔憂新青安政策取消後，部分無力承擔房貸的民眾將轉向租房，可能進一步推升租金價格，「一堆人買不起，繼續租房」、「取消的話房租大漲」、「如果自備存不夠的人是不是只能繼續租房？這樣子房東要開心死了吧」。

對此，莊思敏表示，新青安政策退場後，許多無力負擔高昂房價的小資族、首購族只能繼續租屋，這確實有可能導致租屋需求的增加；然而是否會對租賃市場造成顯著影響，仍需持續觀察。她指出，在當前房市轉冷的情況下，不少屋主也可能選擇先出租房屋，等待市場回溫後再出售，這樣一來，租屋市場的供給量也會隨之增加。供需關係是影響租金行情的關鍵，只要供需結構未出現明顯失衡，租金大幅上漲的可能性就不高。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月01日至2024年11月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『新青安政策』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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