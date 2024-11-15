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恐成重災區？新北2025年交屋量大重劃區曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新店央北重劃區房市示意圖／永慶房屋提供
新店央北重劃區房市示意圖／永慶房屋提供

銀行房貸緊縮加上央行下重手，規定第二屋只能貸五成，第三屋更只降到三成，不少預售屋買家因申請房貸受阻、成數不足，面臨交屋困難，其中又以交屋量大的重劃區，情況最為普遍，不少人憂心恐成這波打房重災區。

永慶房產集團統計新北市11處熱門重劃區，2025年預售屋交屋量合計約6千戶。其中板橋江翠北重劃區和新店央北重劃區，推估2025年都將有超過800戶預售交屋量，銀行持續緊縮房貸下，恐對兩區域預售市場造成較大衝擊。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，預售屋從銷售至完工交屋通常須3年至3年半左右時間，因此永慶房產集團根據2021H2至2022H1的實價登錄預售屋交易數據，推估新北市11處熱門重劃區於2025年的預售屋交屋量。

其中江翠北重劃區、央北重劃區推估分別有872戶、869戶將在2025年陸續交屋，是交屋壓力較大的重劃區。

陳金萍分析，江翠北和央北兩處重劃區，過去幾年有眾多建商在此推案，憑藉著當時的熱絡買氣和區域發展利多，區域行情迅速炒熱、預售買氣暢旺。

但隨著銀行房貸緊縮，預售交屋的屋主恐面臨貸款成數不足的狀況，兩重劃區中不乏有房價上看8字頭以上的頂級預售建案，未來交屋時貸款成數若不如屋主預期，財務壓力恐更沉重。

另外，三重區、新莊區交屋量皆逾1000戶，尤其新莊三個重劃，包括頭前重劃區、副都心、塭仔圳重劃區，合計有逾1300戶預售交屋，未來銀行房貸緊縮是否衝擊該區域的房市表現，值得持續觀察。

觀察新北市2025年熱門重劃區的預售交屋建案的平均總價，除洲子洋重劃區和鳳鳴重劃區因位處新北蛋白區的五股和鶯歌，平均總價較低，其他重劃區的平均總價已來到2000萬元大關。

陳金萍表示，隨著銀行房貸緊縮持續，導致許多購屋族在申貸時，房貸成數通常會減少1-2成。數據顯示，若房貸成數減少1成，新北市預售交屋的屋主可能需多籌措200萬元的頭期款。

尤其央北重劃區在2021H2至2022H1期間，其預售屋平均總價已達2589萬元，房貸緊縮對於預售交屋者的衝擊會相對最大，進而可能對區域房市產生影響。

陳金萍提醒，隨著銀行房貸緊縮、第七波選擇性信用管制的影響持續，建議在近期內準備交屋的預售屋購屋者提前審視自身、家庭財務規劃，備足充分資金，積極與銀行、建商洽商，方能有效避免資金不足而帶來的交屋違約風險。

2025年新北市熱門重劃區預售屋推估交屋量 資料來源／永慶房屋
2025年新北市熱門重劃區預售屋推估交屋量 資料來源／永慶房屋

房貸 重劃區 預售屋

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