藏13戶店舖沒說？新竹建案宣稱住家戶數與事實不符 公平會開罰

公平會委員會議決議，君寶建設有限公司、寶涵建設有限公司、寶君建設有限公司及有謙廣告有限公司銷售新竹縣寶山鄉「有謙家園」建案，於網站宣稱「總戶數：住家427戶」，但住宅戶數與事實不符，足以影響交易決定，違反公平交易法第21條第1項規定，分別處君寶公司及有謙公司25萬元、15萬元罰鍰，並警示寶涵公司及寶君公司。

公平會表示，君寶公司、寶涵公司、寶君公司及有謙公司銷售「有謙家園」建案，於網站宣稱「總戶數：住家427戶」，給一般人的印象是案關建案427戶都是提供住宅使用。但據新竹縣政府提供意見，該建案有13戶所核發使用執照核准用途為店舖，倘作為住家使用，即違反區域計畫法第15條第1項之土地使用管制，亦違反建築法第73條第2項規定，因該建案廣告之表示與事實不符，已違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會表示，考量廣告製作及銷售業務由有謙公司負責，且廣告係送交君寶公司確認後刊登，因此分別對君寶公司及有謙公司處罰25萬元、15萬元。

公平會再次提醒業者，建案資訊主要來自業者，網站所刊載建案資訊為消費者認知建案內容及用途的主要途徑之一，業者應確保廣告表示與核准用途相符，以免因廣告不實受罰。