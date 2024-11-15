華興電子跨入 ESG 服務領域 推 ESG 永續照明服務

華興電子（6164）11月14日召開法人說明會，董事長劉守雄致詞提到，華興電子成立至今已邁向48年，全程參與LED產業的歷史軌跡，近年大力執行組織重整、資產活化、資金運用等變革措施，終於在今年開始擺脫2023年的困境，轉虧為盈，2024年累積前三季每股稅後盈利0.37元，營收和毛利相較去年同期都有成長，更確立往後的目標與方向，如何延續及擴大是對投資大眾最重要的使命與任務。

華興集團今年已經啟動業務與行銷的組織重整，楊行銷長提出今年度團隊已經走遍美洲、歐洲、中東、兩岸三地的大小展會，2025年將朝五大主要軸線展開延伸及戰略擴充，包括低溫照明市占率再擴大、產品與客戶的持續優化、自有品牌強化、LED產品應用在CBAM+ESG+IoT之整體解決方案，一系列的積極作為與產品展開，可以感受到明年度充滿正向與活力的氛圍。

環境部於2024年10月21日公告「碳費徵收費率」，並訂於2025年1月1日生效，華興集團於法說會發表，正式跨入ESG服務領域，推出ESG永續照明服務，從照明健檢、光環境與能源效率診斷、持續減碳潛力評估，搭配ESG智慧減碳系統及一系列新產品，包括業界最低功率及超低眩光平板燈、更高光效低溫照明產品、第六代天井燈、半導體黃光製程必備的黃光燈管、可切換色溫的人因健康平板燈等，產出最佳ESG方案，與企業合作提升照明品質與減碳績效，協助客戶創造自願減量碳權並降低碳費衝擊，進一步逐年精進減碳績效。

華興集團具體落實ESG作為，公司內建置ESG永續照明示範場域，實際展示符合Well Building、LEED、綠建築、近零碳建築能效、等照明規範的設施，實踐更高的光效、更低的眩光、更健康的人因照明環境及更智慧化的永續減碳管理，為台灣永續發展、淨零轉型攜手同行。