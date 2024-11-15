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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

台中釋5萬坪地 下周標售

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

央行重手打炒房之後，台中市最大規模的區段徵收區配餘地及市地重劃區抵費地標售案將於21日登場，此次標售範圍涵蓋13、14期重劃區、機捷特區及太平新光重劃區，一口氣釋出5萬坪土地，總底價逼近400億元，被視為房市風向球。

央行9月19日出重手打炒房，經過約2個月時間發酵，房市緊縮仍不見趨緩，業界預期，此次標售的土地面積多數不大，預期整體標售率可能不高。

事實上，台中市9月中標售第13期市地重劃區抵費地，當時市場觀望氣氛就很濃，212筆土地最終僅50筆土地標脫，標脫率23.6%，總標脫金額約84.6億元，整體溢價率只有2.2%，創近年新低。

此次市府區段徵收區配餘地及市地重劃區抵費地標售，標售範圍涵蓋13、14期重劃區、機捷特區及太平新光重劃區，共計258筆土地、面積5萬3,714坪、總底價396.16億元，是近年標售規模最大的一次。

此次標售總價最高的「地王」為碧柳段239、242地號，面積1,976坪、總價16.91億元最高，換算標售單價每坪約86萬元。

炒房 重劃區

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