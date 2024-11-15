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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

CEO最擔心企業營運風險

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
KPMG安侯建業舉辦《2024台灣CEO前瞻大調查》，左起KPMG安侯建業顧問部執行副總林泉興、執行長施威銘、稅務部營運長陳彩凰、主席陳俊光、數位長賴偉晏、專業策略長池世欽及顧問部執行副總林大馗。 KPMG提供。
KPMG安侯建業舉辦《2024台灣CEO前瞻大調查》，左起KPMG安侯建業顧問部執行副總林泉興、執行長施威銘、稅務部營運長陳彩凰、主席陳俊光、數位長賴偉晏、專業策略長池世欽及顧問部執行副總林大馗。 KPMG提供。

AI崛起與地緣政治交織影響下，全球經濟在挑戰中開始重塑，KPMG安侯建業聯合會計師事務所昨（14）日發表《2024台灣CEO前瞻大調查》指出，22%台灣CEO視「企業營運風險」為未來三年影響企業的首要風險。

其次依序為新興／顛覆性科技風險（16%）、地緣政治與政治不確定性風險（14%）、供應鏈風險（12%）、數位網路安全（10%）及企業聲譽風險（10%）。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，2024年AI應用爆發、國際情勢動盪下，企業面臨風險愈加嚴峻，台灣CEO今年再次將「企業營運風險」列為首要風險，因涵蓋範圍廣泛，若危機管理機制不完善，將衍生企業品牌風險，「企業聲譽風險」也是近五年來首次進入前五大風險。

報告發現，84%台灣CEO對「國家景氣發展」具信心，略高於全球與亞太區，KPMG安侯建業執行長施威銘分析，近年台灣高科技產業在全球供應鏈扮演關鍵角色，加上AI智慧應用商機挹注，帶動相關產業供應鏈出口成長，跨國企業在台建置技術研發與高階製造中心，企業領導者普遍樂觀看好國家經濟發展。

不過報告亦顯示，62%台灣CEO看好未來三年「全球景氣發展」，相較於全球與亞太區保守，但已較去年提升10%。施威銘指出，通膨壓力放緩加上AI等新興科技需求強勁，各產業已逐步啟動成長，估全球經濟將持續溫和擴張。

報告指出82%台灣CEO認為未來三年「網路犯罪與不安全性」對企業營運將有極大影響，KPMG安侯建業顧問部執行副總經理林大馗提醒，企業不僅要應對數位轉型帶來的技術風險，還須因應地緣政治議題所引發的網路攻擊，資安議題不容輕視。

報告指出六成以上台灣CEO已將永續思維融入經營決策中，並預期約三至五年可見ESG投資回報。KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興表示，減碳不只是單一企業任務，從碳盤查，揭露、減量到確信都需攜手供應鏈。

AI 景氣

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