和大接獲歐洲油電車訂單 明年出貨動能增溫

汽車傳動系統製造廠和大（1536）昨（14）日舉行線上法說，總經理陳俊智表示，和大最壞的時間已經過去，預估2025年營收年增率上看5%-10%。目前已接獲歐洲知名車廠油電車款訂單，明年開始出貨量增加、交貨速度會加快，2026受惠於歐系車廠的訂單量大增，營收、獲利成長會比2025年更好。

和大第3季每股稅後虧損0.3元，前三季每股稅後純益0.17元，陳俊智認為，隨著國外電動車大廠庫存問題改善，訂單逐漸轉熱，營運會漸入佳境，現在應該是和大谷底期，第4季營運會持續好轉，2025年有多個專案銷售開始出貨，推估和大的年營收最少會成長5%-10%。

近期連續接獲電動車新客戶訂單，首先拿下歐洲知名汽車大廠合作研發油電混合車齒輪箱訂單並成功量產；另外獨家供應美國新電動卡車八年長單；第三，也取得日系電動車三電系統訂單，已經開始量產出貨，是台灣首創齒輪箱銷售日本成功案例。

2025年歐洲車廠的訂單會來到14、15萬台，2026會達到25萬台，這個部分，會讓和大的出貨量增加，進一步推升和大的營收、獲利向上攀升。其次，美國知名電動卡車的減速齒輪箱，這個研發難度高，屬高單價產品，和大獨家供應，最近接到通知2026年開始量產。

陳俊智進一步表示，和大成功打入全球第三打製造變速箱的公司，和大已接到齒輪箱相關零組件訂單，2026、2027年的訂單會大爆發。此外，和大也打入機器人產業供應鏈，轉投資事業將提供減速機、打造機器人關節。