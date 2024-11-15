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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

德昌揪伴搶碳封存商機 旗下子公司攜手國內外團隊進行深度鑽井

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
德昌營建事業集團在董事長黃政勇（右三）領軍下，攜手國內外專業團隊進軍碳封存領域。 記者宋健生／攝影
德昌營建事業集團在董事長黃政勇（右三）領軍下，攜手國內外專業團隊進軍碳封存領域。 記者宋健生／攝影

「碳捕獲、利用和儲存（CCUS）」為我國2050淨零排放路徑及策略的關鍵戰略之一，德昌營建事業集團宣布，旗下子公司德鎮盛工程公司，攜手國內外知名專業團隊，進軍碳封存領域，盼成為台灣碳封存技術本土化的領頭羊。

德昌營造（5511）是中台灣上櫃公司的模範生，財務穩健，深耕本業，並致力永續經營。為承擔企業社會責任，響應政府政策，德昌營造100%轉投資的子公司德鎮盛工程，決從水資源處理領域積極跨足碳封存。

德昌營建事業集團董事長黃政勇說，CCUS是將二氧化碳捕集和灌入地底，進行封存或再利用，已被聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）和國際能源總署（IEA）認可為重要的氣候變遷技術，值得重視。

德鎮盛工程近期與澳洲「CO2Tech Pty Ltd」在台團隊夥伴「GIE Energy Asia」碁鎰動能策略結盟合作，獲得CO2Tech支持，簽署合作意向書，CO2Tech將分享20多年碳封存場的執行經驗及跨領域專業知識整合。

CO2Tech是隸屬澳洲溫室氣體合作研究中心（CO2CRC）的商轉子公司。CO2CRC為非營利研究組織，CCUS技術領先全球，擁有並營運國際知名的奧特魏國際測試中心（Otway International Test Centre「OITC」），該中心是全球最先進的CCUS研究中心之一，將提供創新的研究、產品和技術整合服務。

澳洲溫室氣體合作研究中心執行長Dr Matthias Raab指出，該研究中心透過與國際知名企業、學術界和政府夥伴的合作，來提高CCUS成本效益並優化技術，同時進行妥善的環境監測，以維護環境完整性，確保該經驗能成功應用於每種地域的地質。

黃政勇表示，在支援碳封存技術方面，德鎮盛將與國內外知名團隊合作，進行深度鑽井、完井相關作業。

包括近日已獲得國內專業「地工技術」大域工程顧問，及各頂尖大學院校相關研究中心支援，就碳灌注、觀測、監探、採樣分析與驗證，提供指導與協助商轉化，以完整的產、官、學團隊與國際接軌。

展望未來，黃政勇強調，將以團隊豐富的專業碳封存知識及實務經驗，為國內公、民營事業服務，為台灣的淨零排放努力。

氣候變遷 澳洲

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