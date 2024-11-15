大師論壇15日登場 末日博士羅比尼來了

有「末日博士」稱號的紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼（Nouriel Roubini）應經濟日報之邀於昨（14）日抵台，他特地向經濟日報的讀者問好。羅比尼今天將出席由經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」，以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題，發表演講，並與國內專家對談及座談。

羅比尼是美國總統大選之後第一位來台的國際級經濟學家，將對川普重返白宮後對全球經濟的影響帶來第一手觀察。羅比尼曾表示，若川普重返白宮，會大大增加美國遭受停滯性通膨衝擊的風險。

他昨天向本報表示，此次來台也很想瞭解台灣怎麼看待川普上來後可能採行的各項政策、台灣的政府及產業會如何因應等。

大師論壇今天上午10時於台大醫院國際會議中心201室舉行。本論壇由經濟日報與第一銀行共同主辦，富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀協辦。