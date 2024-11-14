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政府打房建商縮手觀望？台中第4季上千億案量延遲進場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
政府打房建商縮手觀望？台中市不動產開發公會初估，第4季已有上千億案量延遲進場。記者宋健生/攝影
政府打房建商縮手觀望？台中市不動產開發公會初估，第4季已有上千億案量延遲進場。記者宋健生/攝影

央行出重手打炒房，衝擊房市買氣，也讓建商縮手觀望？台中市不動產開發公會最新統計，第4季初估已有上千億元案量將延遲進場，公會也將今年全年的推案金額，由原先預估超過6,000億元以上，下修為5,500億元左右，但仍為歷史新高。

目前已知，將延遲推出的指標型建案包括豐邑機構在七期的住宅與商辦兩案，合計總銷600億元，聯聚建設七期200億元商辦案，惠昇建設七期140億元秋紅谷案，由鉅建設60億元太平馬卡龍公園案等。

上述四案總銷合計已達1,000億元，其他還有不少在地品牌建商新案，也陸續傳出「正在調整產品規劃」，將延後進場，也有許多建商先動工或先邀客戶看圖，再伺機公開進場，預期明年329檔期將會明朗。

而根據不動產公會統計，截至10月底大台中推案金額為4,909.21億元，推案總戶數2萬1,416戶，已超越去年全年的4,825.3億元，並創歷史新高。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，目前市況銷售率不斷下滑，業界評估將一路延續到今年底「應該都不見好轉」，還好最新消息傳出，央行可能不會有第八波打房政策，大家雖然可以暫時鬆一口氣，但也僅止於「不會更慘」。

白洪章說，雖有個案因市場氛圍不佳而延遲推案，但部分大案延遲進場的原因，其實是與建照變更申請有關，其中有不少產品規劃變動，讓總價更親民、更符合購屋人需求。

不過從數據來看，2018年至今，台中市平均房價漲幅已達二倍多，「市場冷靜一下並非壞事」，推估未來將會有越來越多建商採取邊建邊售模式，藉此控制成本，也縮短銷售期，以因應通膨對市場價格的影響。

至於市場低迷，也有代銷業者說，現在不論是仲介、建商或代銷業者，都感受到新案價格有「鬆動」，但市場剛性需求還在，只是購屋族需求比較精準，未來可以觀察建商會端出什麼牛肉來增加買氣。

廚衛設備供應商就指出，近期有越來越多建商主動將廚衛設備升級，或是加碼贈送各種配備，以爭取購屋族的青睞，這也讓設備供應商的業績不減反增。

商辦 建商

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