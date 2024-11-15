量子覺知手札／心態影響結果

在AI及機器人尚未全面取代人類的時代，事情的發展都有人的因素參與其中，並且所有的制度或系統及SOP也是由人所訂定或建立的。因此，想要將人和事分開來看，或是想以客觀的全然真相為依據，而非個人主觀意識來規劃及落實，在本質上就是不切實際的。

就以專業技能而言，倘若當事人並沒有覺知自己的終極願力及天賦為何（人的因素），那麼雖然因為某種原因而必須刻意地培養一種能力（事的完成），但是這項目標勢必會和內心的渴望產生意識振動上的不協調，以至於不但影響其學習上的熱忱，在能力發揮上也會有所保留，甚至會造成長期衰退或精熟度逐漸下降的結果。

其實，這也是古典唯物時代及量子覺知時代中最大的不同。

前者只問事情的結果，以可預測的機械式想法排除了參與者的內心因素，而後者卻是必須先覺察參與者內在的願力、情緒、感受等，以有效而全新的溝通模式來建立起互信，了解彼此的需求、目的及擅長，才能在一切都不確定但一切都有可能的量子力學特性下有效地完成任務。

畢竟，主觀決定客觀，內在影響外部，個人心態的正確與否，會外顯至言行是否被扭曲的結果。