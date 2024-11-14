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陸籍貨輪擱淺逾一周…東方風能解鎖吊掛任務 避免漏油危害海洋

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
貨輪擱淺在礁岩密集海域，海況惡劣，東方風能克服困難，完成吊掛任務。東方風能提供
貨輪擱淺在礁岩密集海域，海況惡劣，東方風能克服困難，完成吊掛任務。東方風能提供

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」在新北市野柳岬擱淺已超過一周，若油料外洩將對海洋環境造成嚴重污染威脅。東方風能科技（7786）在接獲交通部航港局徵召後，迅速動員資源，成功完成抽油設備吊掛作業，並將展開抽油作業，有效防範油料外洩風險。

據了解，該艘貨輪搭載250噸重油，若發生洩漏，將對國家公園的脆弱生態系統帶來重大危害。交通部長陳世凱也特別實地視察，並關切此事件。

東方風能表示，公司在接到航港局徵召後，立即調派具備先進技術的「東方建設者」大型工程船，該船配備動態定位系統（DP2）和250噸動態補償大型吊車，確保在極端環境下仍能穩定作業。11月8日船隻順利抵達基隆港，並迅速開展施工準備。

「鈺洲啟航」貨輪擱淺位置位於礁岩密集的海域，海況惡劣，波浪高達四米，風險極高。東方風能組織了三支專業測量隊伍，分別對海床進行精密勘測，並克服天候和地形挑戰，快速完成區域性詳細調查。最終，東方風能成功將抽油設備吊掛至擱淺船上，為後續的油料處理工作奠定了堅實基礎。

此次行動中，東北季風強勁，風浪大，工作條件極為艱難。東方風能後勤團隊冒險在陡峭懸崖上安裝定位設備，測量隊員則在巨浪中精確操作小型測量船進行地形測量。

面對強大天氣壓力，「東方建設者」的船員仍然以精準的技術完成設備吊掛，確保任務成功推進。

東方風能執行長陳柏霖表示，這次任務挑戰極大，東方風能作為台灣唯一能在如此惡劣條件下完成此項目的公司，深感責任重大。「這不僅是企業應該做的事，更展示了我們的技術實力，及對保護本地生態的堅定承諾。本次行動也再次凸顯了建立本土海事工程供應鏈的必要性」。

陳柏霖說，東方風能迅速反應並高效執行，展示了卓越的技術能力和團隊協作精神，也強化了公司對保護台灣自然生態的承諾，為守護海洋環境樹立標竿。

東方風能成功解鎖野柳擱淺貨輪吊掛任務，即將展開抽油，避免漏油危害海洋。東方風能提供
東方風能成功解鎖野柳擱淺貨輪吊掛任務，即將展開抽油，避免漏油危害海洋。東方風能提供

交通部 基隆港 壓力 自然生態 野柳

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