快訊

不斷更新／台東等4縣市宣布了 天兔颱風15日停班停課一覽

12強Live／黃子鵬前5局無安打比賽！中華隊1：0多明尼加

又收恐嚇信！上任後屢被威脅撤換董座 台北101、賈永婕發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

屏科大教授接台糖董座！吳明昌11月底上任 食品安全專業重拾消費信心

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部14日宣布，台糖董事長由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌接任。本報資料照片
經濟部14日宣布，台糖董事長由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌接任。本報資料照片

經濟部14日宣布，台糖董事長由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌接任，行政院13日已核定該項人事案，台糖預計29日召開董事會，改選董事長，吳明昌將於11月底正式上任。

經濟部國營司表示，台糖身為國營事業中唯一的食品業者，生產約350項產品，包含砂糖、豬肉、有機蔬果、加工食品及美容保健等，台糖新任董事長吳明昌，長期任教於屏東科技大學食品安全管理所，曾擔任農學院院長，擅長食品加工與食品化學研究，具備食品安全專業。

吳明昌也曾擔任佳訊全方位生醫股份有限公司總經理，管理經驗豐富，在台糖歷經豬肉及其製品安全疑慮之際，可帶領台糖以食品安全為優先，全力恢復消費者信心，提供國民安心且可靠的食品。

國營司期許吳明昌未來能進一步創新研發保健食品、防疫產品、強化免疫力營養食品、優質畜產品、多元化無毒安全的農產品，朝台糖企業發展策略「深植健康及新農業相關事業」的目標邁進。

台糖前董事長楊明州10月底主動請辭獲准，沒有人要他離開，請辭原因單純是因為今年10月已滿68歲，國營事業董座有68歲天花板，雖然有例外可循，但他選擇尊重制度，10月11月即出遞辭呈，28日接到准辭公文。

台糖 經濟部 董事長 食品安全

延伸閱讀

呂政璋上任3天閃辭 藍委：凸顯民進黨用人「違」才

軟網／世青錦標賽落幕 我國小將勇奪3金3銀16銅

呂政璋接任台金聯董座 嘉檢辦青松掏空案通緝呂胞弟夫妻

國營事業換人連自家立委都看不下去 郭智輝：深刻檢討

相關新聞

屏科大教授接台糖董座！吳明昌11月底上任 食品安全專業重拾消費信心

經濟部14日宣布，台糖董事長由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌接任，行政院13日已核定該項人事案，台糖預計29日召開董事...

大和機構拍公益微電影邁入第5年 金馬、金鐘演員擔綱主演

大和建設機構致力拍攝公益微電影多年，今年選出「未曾遠去」、「農村CEO」2部特優作品，分別由金馬最佳男配角陳慕義與金鐘最...

屋頂強制裝太陽光電條件出爐 內政部：年底前預告

為配合再生能源發展條例，內政部14日表示，將增設「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，針對新建、增建及改建的建築物屋頂...

勞動部、交通部聯合稽查 中鋼運通船員勞動條件

勞動部14日表示，13日與交通部航港局至中鋼運通股份有限公司進行船員勞動條件聯合稽查，除針對中鋼運通企業工會檢舉該公司船...

母生前盼將房子留給他…孝子打開自書遺囑一看傻了 專家嘆：難挽救

為免先分財產，子女不孝，或是想把大部分財產留給最疼的小孩，很多人會生前立遺囑。資深地政士表示，遺囑眉角多，雖然可以自已寫...

前九月新北市10大交易熱區 淡水成交量十年增逾七成奪冠

據實價登錄資料顯示，今年1至9月新北市住宅交易量前十名行政區，近十年的價量變化，其中淡水區交易量增加逾七成，位居榜單第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。