屏科大教授接台糖董座！吳明昌11月底上任 食品安全專業重拾消費信心

經濟部14日宣布，台糖董事長由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌接任，行政院13日已核定該項人事案，台糖預計29日召開董事會，改選董事長，吳明昌將於11月底正式上任。

經濟部國營司表示，台糖身為國營事業中唯一的食品業者，生產約350項產品，包含砂糖、豬肉、有機蔬果、加工食品及美容保健等，台糖新任董事長吳明昌，長期任教於屏東科技大學食品安全管理所，曾擔任農學院院長，擅長食品加工與食品化學研究，具備食品安全專業。

吳明昌也曾擔任佳訊全方位生醫股份有限公司總經理，管理經驗豐富，在台糖歷經豬肉及其製品安全疑慮之際，可帶領台糖以食品安全為優先，全力恢復消費者信心，提供國民安心且可靠的食品。

國營司期許吳明昌未來能進一步創新研發保健食品、防疫產品、強化免疫力營養食品、優質畜產品、多元化無毒安全的農產品，朝台糖企業發展策略「深植健康及新農業相關事業」的目標邁進。

台糖前董事長楊明州10月底主動請辭獲准，沒有人要他離開，請辭原因單純是因為今年10月已滿68歲，國營事業董座有68歲天花板，雖然有例外可循，但他選擇尊重制度，10月11月即出遞辭呈，28日接到准辭公文。