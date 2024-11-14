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爆掏空侵占疑雲！冠軍建材：無損公司利益 已強化內控

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

今年10月下旬，冠軍建材（1806）高層爆出涉侵占、掏空公司遭檢調搜索，冠軍建材14日針對搜索一事舉行線上說明會表示，這次事件發生後，公司已成立審計委員會、同時委託獨立第三方專業機構進行調查、給予意見，並確認這次事件未對公司存在有重大損害或不利益情事。

冠軍建材指出，公司已新增有關公司法關係企業之法律規範設置，同時強化內控制度調整，並已重編上傳2023年、2024年第3季財報，且會計師已出具法律意見書及協議程序執行報告。

冠軍建材再次重申，除了積極配合檢調偵查，另外為維護股東權益及落實公司治理，目前部分涉案管理階層皆已迴避事件所衍生之法律爭議。

冠軍建材強調，公司董事會、審計委員會及其他功能委員會各職所司，已採取一切必要措施，確保公司運作一切正常。公司將持續以「誠信務實」的信念，繼續提供客戶最佳的產品與滿意的服務。

冠軍建材第3季合併營收為8.85億元、年增9.8%，稅後純益達6,861.6萬元，較去年同期5,797.7萬元增加18.3%，每股稅後純益（EPS）達0.18元，優於去年同期0.15元，創近六年同期新高。

累計前三季合併營收達25.7億元、年增13.75%，稅後純益8,394.5萬元，較去年同期105.3萬元大增，每股純益達0.22元，優於去年同期和去年全年損平表現。

營收 財報

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