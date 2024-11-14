攜手NASA與國內外學研 環境部秀高屏3D空品實驗成果

環境部於今年2至3月與美國太空總署（NASA）的DC-8及GIII兩架科研飛機及國內外學者專家協作高屏3D空品實驗，掌握高屏地區影響空氣污染的氣象條件與大氣環流型態，特別是200至800公尺垂直高度上污染物的變化，以及細懸浮微粒（PM2.5）和臭氧（O3）和臭氧及其前驅物與高潛勢化學物質等之監測成果。

另外也首次量測到高屏地區及背景大氣的全氟/多氟烷基物質（PFAS）濃度，相較於其他國家與近期國外文獻的平均值稍低。此外，由產學合作新研發國產多測項空品感測系統也在這次實驗嶄露頭角，與NASA飛機量測數據相近，監測趨勢相當，可作為解析垂直空間之空污變化一大利器，且該國產多測項空品感測系統已具商業推廣價值，可大量推廣應用，用以監測空氣污染成因與來源。

環境部指出，這是首次由NASA與國內跨部會及學者專家合作的重大3D空氣品質實驗，科學證據明確地解讀了高屏地區從地面至3,000公尺間的具有不同風帶分布特性。研究揭示，500至1,500公尺的高度常受溫暖的南風影響，使得近地面低層大氣中的空氣污染物受影響難以向上擴散。

此外，地形效應引發的渦流現象，加劇了污染物的滯留與累積，進而影響高屏的空氣品質。DC-8飛機與無人機觀測200至500公尺的細懸浮微粒（PM2.5）、臭氧（O3）及前驅物揮發性有機物（VOCs）濃度較地面更高，其中主要成分是具高反應性的烯類及芳香烴類化合物包括乙烯、甲苯和二甲苯；無人機搭載同樣高度的採樣分析結果也有同步掌握，後續需加強此類高反應性VOCs的管制。

環境部說明，本次促進產學合作新研發之國產多測項空品感測系統，能每分鐘量測O3、PM2.5、NO2、CO、氣象數據等，與NASA飛機量測數據趨勢一致性相近，同樣具有監測解析垂直空間之空氣污染物變化情形，已具商業價值，有機會推廣至東南亞七海計畫參與國家。