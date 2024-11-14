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TOYOTA Cross成國產新神車 Sienta功成身退

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國內對於車的喜好變化快速，TOYOTA　10月初推出小改款Corolla Cross後，成為國產新神車，10月銷售暴增衝上3千台，隨著消費者需求改變，2016年上市的早期人氣車休旅車「Sienta」將告別台灣市場。

國內的消費者對於汽車的需求一直在改變，汽車車款也不斷的出現長江後浪推前浪，在各種新進口車夾擊下Sienta功成身，新車款可以給消費者更多新的開車喜悅。TOYOTA因應市場需求推出Corolla Cross上市，三年來一直是國內銷售人氣王車款，今年10月小改款上市繼續展現「神車的銷售神蹟」超狂單一車款單月賣出3,476台，年增12.9%、月增78.3%，重新問鼎台灣車市單月掛牌數冠軍寶座。

Sienta2016年在台灣上市，是國內小型車少見的滑門車款，當時一推出立即引起市場搶換車，隨著市場需求改變，和泰車不斷的推出消費者喜歡車，TOYOTA早期的功能休旅車Sienta銷售也開始下滑，多元化的車款上市後，再加上進口車的競爭，舊型車款的買氣受影響，9月是Sienta在台最後一批出廠，預計庫存出清後，將正式告別台灣市場。

汽車達人也分析，消費者的需求在改變，TOYOTA因應市場需求進行調整是一個非常正確的策略；尤其，COROLLA CROSS蟬連三年全台銷售冠軍，今年10月全新改款登場銷售一樣長紅，新車款引進各種消費者喜歡的最新科技配備，外觀也會面升級，外型更酷更有都會風格，加上全面進化的智慧科技配備，價格又有吸引力。

TOYOTA 休旅車 消費 進口車

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