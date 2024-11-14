屋頂強制裝太陽光電條件出爐 內政部：年底前預告

為配合再生能源發展條例，內政部14日表示，將增設「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，針對新建、增建及改建的建築物屋頂達1千平方公尺（約300坪）以上，須在建築物屋頂設置太陽光電發電設備，預計年底前預告。

國土署表示，為配合再生能源發展條例，已邀集相關部會、環保團體、光電、建築師等公（協）會及地方政府共召開八次建築物設置太陽光電具體措施研商會議，初步草案已與各界達成共識，針對新建、增建及改建的建築物，以屋頂建築面積達1千平方公尺以上者先推動，具有強制性，若未達標準將不發使照。

營建署建築管理組組長高文婷解釋，當初之所以訂定1千平方公尺為標準，是經過試算模擬，用疫情與非疫情的使照核發量推估，提出四種版本包括全部都做、300平方公尺以上、500平方公尺以上及1千平方公尺以上執行，所影響層面都不同，因為考量到若面積太小維護管理成本過高，且方案四可以涵蓋全國新建屋頂面積總量六成以上，才選定該方案。

國土署統計，依據建築執照核發統計，國內每年約發出2萬件使用執照，其中80%的新建物屋頂面積小於300平方公尺，多屬小型建物或透天厝，雖然屋頂面積超過1千平方公尺的建物雖僅占發照量的6%，實際上卻占全國新建屋頂面積總量比例60％。

政策推動後能帶來多少發電效益？國土署推估，初期以屋頂建築面積達1千平方公尺以上者先行推動，凡是增建、改建達此規模的既有屋頂與新建物都需設置，估計年電能產值約17萬千瓦，相當於1年5萬戶的住家用電，後續若成效良好，也會考慮將適用坪數再往下調整。

至於政策上路後是否推升房價？國土署表示，太陽光電是能源，雖然設置跟管理維護的確會產生費用，但的確也會產生能源，具有一定的回饋性與自償性，建商不應用這個理由調升房價，後續仍會視狀況滾動檢討政策細節。